Superman, James Gunn conferma: il costume di Henry Cavill è stato fatto a pezzi durante i provini

Alcuni mesi dopo aver trovato il nuovo Uomo d'Acciaio per il suo DC Universe, James Gunn ha rivelato ulteriori dettagli su un aspetto chiave dei provini svolti per il suo attesissimo Superman.

Con il 2024 sempre più vicino alla fine, l'uscita del film di Gunn si avvicina inesorabilmente e il DC Universe si sta preparando a prendere il via. Mentre il marketing di Superman deve ancora partire, il regista ha condiviso ulteriori informazioni sul processo di casting per il prossimo reboot che ha portato David Corenswet ad ottenere il ruolo dell'ultimo figlio di Krypton.

Quando un fan ha chiesto a Gunn su Threads se fosse vero che Tom Brittney avesse accidentalmente strappato il costume di Superman di Henry Cavill durante il provino, il co-CEO dei DC Studios lo ha confermato. Tuttavia, è accaduto lo stesso anche quando David Corenswet si è presentato per il suo test.

"Sì. Tom ha fatto un pasticcio e poi è arrivato Corenswet, che era troppo alto, quindi il costume è stato fatto a pezzi. Tra l'altro, Tom è davvero uno dei miei attori preferiti. Un ragazzo di incredibile talento", ha raccontato Gunn.

Non è chiaro quale costume di Superman del periodo in cui Cavill era presente nella linea temporale del DCEU sia stato usato, dato che le sue tute sono state modificate ripetutamente tra L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League di Zack Snyder.

Tuttavia, un altro fan ha chiesto a Gunn se avessero usato "le versioni originali indossate da Cavill nei suoi film o una sorta di replica", dato che molti erano curiosi di sapere cosa avrebbero indossato Corenswet, Brittney e chiunque altro avesse fatto il provino per Superman. Il regista non ha tardato a rivelare che si trattava di un originale, ma già non era "in buone condizioni" prima che venisse ulteriormente strappato.