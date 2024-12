Superman: la descrizione del trailer trapela in rete (e sembra fantastica)

Una descrizione piuttosto accurata del contenuto del primo promo del cinecomic di James Gunn ci accompagna nell'attesa del lancio, previsto per domani 19 dicembre.

Difficile resistere quando si tratta di Superman. Inevitabile che, a poche ore di distanza dall'uscita del trailer ufficiale che, ricordiamo, verrà lanciato giovedì 19 dicembre alle ore 15, qualche anticipazione trapelasse. E a trapelare, grazie al leaker @MyTimeToShineH, è l'intera descrizione del trailer presentato in anteprima lunedì alla stampa internazionale. Naturalmente, mancando ogni tipo di conferma ufficiale, prendiamo con le molle ciò che stiamo per leggere.

Dopo il lancio della serie animata Creature Commandos, i Dc Studios guidati da James Gunn e Peter Safran entreranno nel vivo con l'arrivo del reboot di Superman, che Gunn promette essere un cinecomic diverso da tutti i precedenti. Ecco come si presenta il trailer che vedremo domani-

Attenzione! Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere spoiler sul trailer di Superman

Superman e Krypto

La descrizione del teaser trailer

Il teaser trailer si apre con Superman che si schianta in un paesaggio innevato, malconcio mentre fatica a rialzarsi. Il silenzio si rompe mentre lui fischia dolcemente e Krypto compare nella neve in risposta. Superman, risoluto ma sofferente, sussurra: "Portami a casa". La musica va in crescendo con riff distorto di chitarra elettrica dell'iconico tema di Superman di John Williams, unendo nostalgia a un tocco moderno.

Il teaser fa affidamento su immagini e musica per trasmettere il suo peso emotivo, offrendo scorci potenti di temi e conflitti piuttosto che una narrazione chiara. Superman salva una bambina da un'esplosione, Clark Kent appare brevemente al Daily Planet e Lois Lane lo bacia rapidamente, anticipando il loro legame nel caos.

Lex Luthor incombe minacciosamente anticipando gli aspetti dark della storia, mentre la Fortezza della Solitudine riappare con le sue iconiche formazioni cristalline. I momenti più sorprendenti includono lo scontro di Superman con Mr. Terrific, lo scatto improvviso di Hawkgirl e Superman che cammina stoicamente in mezzo a una folla ostile, impassibile mentre la tensione aumenta.

Superman: il teaser del trailer anticipa la Fortezza della Solitudine, prime foto di Rachel Brosnahan

Il trailer contiene anche momenti di speranza: persone in un ambiente povero del terzo mondo si radunano sotto una bandiera di Superman, un ragazzino sussurra il suo nome con reverenza. Nel teaser compaiono anche la Lanterna Verde di Nathan Fillion, che trasuda carisma, e c'è un momento emozionnte sulla veranda con Pa Kent che rivela l'umanità di Superman. Il teaser termina con una nota tranquilla, ma potente: Superman e Lois sono insieme, mano nella mano, guardando verso il cielo, incarnando amore, fiducia e speranza.

Domani sapremo (e vedremo) quanto di ciò che è stato anticipato è coerente con il cinecomic di James Gunn in uscita a luglio 2025.