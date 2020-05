Superman, Damon Lindelof: "J.J. Abrams aveva scritto un film sul supereroe"

J.J. Abrams aveva scritto la sceneggiatura di un film dedicato alle avventure di Superman, come rivelato da Damon Lindelof in una recente intervista rilasciata a ComicBook.com.

Lo sceneggiatore ha condiviso questo interessante dettaglio rispondendo a una domanda riguardante un possibile sequel del film L'uomo d'acciaio.

Damon Lindelof ha infatti spiegato: "Essere semplicemente considerati come adatto a scrivere un sequel del film L'uomo d'acciaio è immensamente lusinghiero. Penso che ovviamente sia un personaggio all'altezza di Batman e i due sono tra i più importanti. Si tratta di qualcosa che intimidisce incredibilmente. Penso che la sfida con Superman sia sempre di capire cosa significa il personaggio all'interno del contesto contemporaneo? Per un personaggio, per una cultura che si è in pratica spostata in questa sfera di antieroi, come si fa spazio per Superman che è quasi considerato il supereroe originale?".

J.J. Abrams ha un accordo con WarnerMedia e alcuni fan nelle ultime settimane avevano sottolineato che Lindelof potrebbe collaborare con il regista per riportare sul grande schermo l'eroe attualmente interpretato da Henry Cavill. Damon ha quindi ricordato che nel 2002 il filmmaker aveva lavorato a un possibile adattamento delle avventure del supereroe: "Menzionare J.J. è interessante perché prima che lavorassi con lui a Lost ha scritto una sceneggiatura di Superman che non è mai stata realizzata per molti motivi, prevalentemente perché penso che Wolfgang Petersen stesse cercando di produrre un film Superman Versus Batman. Stavano inoltre cercnado di portare sugli schermi JLA. Era tutto prima che arrivasse Christopher Nolan e si occupasse di Batman e tutto andasse in un certo senso perduto. J.J. ha da tempo un'ossessione nei confronti di Superman. Immagino di poter dire che amerei vedere un film di J.J. su Superman, ma io non avrei un approccio migliore al personaggio".