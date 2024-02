Superior Italian Wrestling, annunciato il main event di GDG 2024

Tutto pronto per il grande show targato SIW in programma domenica 3 marzo a Firenze. E il match per il titolo massimo promette scintille.

Saranno Steve Valentino e Maurizio Merluzzo ad esibirsi nel main event di Giorno del Giudizio 2024, l'evento più importante dell'anno in casa SIW (Superior Italian Wrestling) in programma domenica 3 marzo al Tuscany Hall di Firenze. Un match titolato attesissimo da tutti i fan che continuano a chiedersi: c'è solo un capitano, ma chi sarà davvero?

The Capt'n Steve Valentino è diventato campione italiano SIW in quel di Ultimatum, vincendo un 5-Star Fight. Il suo avversario Maurizio Merluzzo aka Capitan Fintus ha invece guadagnato una shot titolata sconfiggendo Alex Flash nella finale dello Sword Tournament 2023.

Da grandi amici ed ex tag team partner i due sono diventati rivali dopo la decisione di Capitan Fintus di attaccare Steve Valentino alle spalle. Da allora Maurizio Merluzzo ha cambiato totalmente attitudine rispetto al passato, professando di essere il solo e unico "vero wrestler italiano".

Maurizio Merluzzo: "Un nuovo boom del Wrestling in Italia è possibile"

Il meglio del wrestling italiano a GDG 2024

Grande attesa anche per il ritorno in patria di Francesco Akira, stella della New Japan Pro Wrestling e per il primo Steel Cage match interamente al femminile mai disputato in Italia: da una parte l'attuale campionessa Wild Electra, dall'altra una sempre più agguerrita Swan.

E ancora un match valido per i titoli di coppia tra i campioni in carica, i Brixia Bone Breakers, e il team composto da Ema Corsi e Adriano. Dulcis in fundo il debutto sul ring di Danny Lazzarin, megastar del web, che affronterà Alex Flash.

Dove vedere GDG 2024

Per chi non dovesse riuscire a essere presente al grande evento, Giorno del Giudizio sarà poi trasmesso sul canale YouTube ufficiale della SIW il 5 e 7 marzo. Appuntamento imperdibile per tutti i fan del grande Wrestling italiano.