Maurizio Merluzzo, tra anime e live action: ”Il mio sogno è doppiare Jojo”

Lo abbiamo visto durante il Lucca Comics & Games come ospite a sorpresa del panel che introduceva le novità di Crunchyroll, Maurizio Merluzzo, doppiatore e content creator, ha scherzato e consigliato al pubblico qualche titolo interessante da vedere sulla piattaforma streaming più amata dagli appassionati di animazione orientale. Proprio lui che ha prestato la voce a personaggi iconici come Sai in Naruto Shippuden, Donquijote Do Flamingo in One Piece e lo sgargiante Tengen di Demon Slayer, si è dimostrato essere non solo fan dii anime iconici e senza tempo, ma anche di quella cultura pop che ha dato vita a pellicole indimenticabili che hanno segnato l'infanzia e la giovinezza di molti di noi. È stato bello quindi poter scambiare qualche parola con lui chiacchierando di anime, cinema, serie e del mestiere di doppiatore. Una figura sempre molto apprezzata nel nostro paese ma che ora, grazie ai social si rende più nota al grande pubblico.

Dare la voce ad un anime? Sfida difficile

Un'immagine di Tengen

Durante l'incontro con il pubblico Merluzzo ha sostenuto che lavorare ad un anime è più difficile che dare la voce ad un personaggio in live action, molti anime, infatti, hanno personaggi che fanno cose ben oltre i limiti della fisica e rendere quegli sforzi con la voce può essere complesso. Quali sono stati, allora i personaggi che più lo hanno messo alla prova? Ce lo ha rivelato senza troppi indugi: "Ce ne sono due che mi hanno completamente distrutto: uno è stato Tengen Uzui di _Demon Slayer, perché il combattimento finale è una cosa incredibile, e un altro è stato Galo Thymos di Promare, il film d'animazione. Anche lì la voce è andata via completamente. Nonostante studiando canto ho imparato tutti i vari appoggi diaframmali, ho finito il film appoggiando la voce sui lombari, perché non riuscivo. È stato bello tosto."_

Golden Kamui e Attack on Titan, due titoli imperdibili

Nel corso degli incontri Maurizio Merluzzo ha dichiarato anche di amare la serie Golden Kamui: "Mi ha appassionato il contesto reale in cui si ambienta" dice, spiegando poi nel dettaglio tutti quegli elementi che lo rendono un anime così interessante: "Il viaggio culturale, la scoperta e conoscenza degli Ainu, delle loro cultura, questi popoli che vivono al nord tra la Siberia e il Giappone. Poi una delle cose che mi fa impazzire sono tutte le differenze culturali e come vengono rappresentate, il fatto che parlino lingue diverse."

Nel consigliare, poi, un altro titolo di valore che possa appassionare il pubblico il doppiatore decide di giocare su un terreno sicuro: "L'attacco dei giganti è una cosa che va vista nella sua interezza." E per sapere cosa ne pensa di Eren, beh, vi invitiamo a vedere la nostra video intervista.

I social e il mestiere del doppiatore

Una foto di Maurizio Merluzzo

Alla domanda se ritiene che i social abbiano contribuito a rendere il mestiere del doppiatore più vicino alle persone risponde: "Sicuramente ci ha portati molto più in vista e di questo mi prendo in parte il merito e la colpa, fondamentalmente perché negli ultimi anni ho lavorato tanto su questa cosa. Più che capire le dinamiche, fa avvicinare il pubblico alle persone, ovvero alle persone oltre la voce e oltre il personaggio. Ci fa conoscere di più, ci rappresenta anche come professionisti. Però credo che il vero meccanismo di quello che avviene, tutta la macchina, tutti i marchi ingegni e gli ingranaggi del doppiaggio siano infinitamente più complicati di ciò che poi viene raccontato sui social."

Un personaggio che vorresti tanto doppiare? "Il mio sogno è Dio Brando di Jojo. Ho aspirato a questa cosa dal '99, da quando ho letto _Le bizzarre avventure di Jojo la prima volta."_