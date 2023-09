Maurizio Merluzzo: 'Un nuovo boom del Wrestling in Italia è possibile'

Doppiatore, webstar e da qualche anno a questa parte anche wrestler per la SIW. Abbiamo intervistato Maurizio Merlizzo aka Capitan Fintus in occasione del grande evento italiano Colossal.

Sono ben lontani i tempi in cui Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Batista e The Undertaker erano sulla bocca di tutti in Italia. Il biennio 2004-2006 ha rappresentato il periodo di maggior esposizione mediatica nel nostro Paese e per molti si tratta di un boom irripetibile. Ma nel corso degli ultimi anni la WWE sembra aver ripreso quota e sono aumentate le federazioni che hanno cercato di presentare la disciplina con dignità anche nel nostro Paese. Tra queste la SIW (Superior Italian Wrestling) in cui Maurizio Merluzzo, webstar, doppiatore e fin da piccolo grande appassionato di wrestling, ha avuto modo di coronare il sogno di sempre debuttando e salendo sul ring con il personaggio di Capitan Fintus.

Proprio con Maurizio abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere inerenti la sua esperienza in SIW, la possibilità di un nuovo boom della disciplina e la sua esperienza da fan in quel di WrestleMania 39 in California. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il futuro del Wrestling in Italia

Nell'ultimo periodo si è finalmente tornati a parlare di wrestling a un livello più mainstream, quindi ti chiedo: ci sarà mai un nuovo boom del wrestling in Italia, secondo te, e può essere trainato dalle varie federazioni italiane, e dalla SIW in questo caso?

Io credo che... ne sono sicuro. Il wrestling in Italia è ciclico, sale e scende, sale e scende come accaduto nel corso degli anni. Più che al wrestling americano e giapponese, da cui si può imparare moltissimo intendiamoci, dobbiamo prestare maggiore attenzione a quello nostrano. Dobbiamo valorizzare gli atleti italiani che lottano in Italia e tutte le federazioni nel nostro Paese hanno questa responsabilità. C'è anche da dire, tagliamo la testa al toro, che il format Vita da Wrestler ha avuto l'effetto desiderato. Dall'uscita della serie sono nate nuove promotion e si è ravvivato l'interesse verso la disciplina in Italia. Con questo non voglio dire che è stato merito mio, attenzione, ma è stata una miccia che ha fatto capire a molti di come anche il wrestling italiano potesse essere preso sul serio.

E quindi adesso?

Adesso dobbiamo continuare a lavorare sodo per raggiungere un obiettivo comune, dare la massima visibilità possibile al wrestling italiano. Spesso mi chiedono: "Maurizio, che ne pensi degli altri influencer e content creator italiani che parlano di wrestling?". E io rispondo sempre che va benissimo. Più visibilità c'è, meglio è per tutto il movimento in Italia.

WrestleMania: quando la WWE incontra Hollywood lo spettacolo è assicurato

L'esperienza da fan di WrestleMania

Ti sei allenato anche all'estero, per la precisione in OTT (Over the Top Wrestling), la federazione numero uno d'Irlanda

Si è trattata di una bellissima esperienza. A quel seminario c'erano atleti provenienti da ogni parte d'Europa, ho ricevuto grandissimi insegnamenti ed è stato un onore potermici esibire. Spero di tornarci posto.

Hai vissuto il sogno di ogni fan WWE andando a WrestleMania, e hai anche incontrato Rhea Ripley...

Prima di partire avevamo già preparato tutto. Abbiamo poi fatto richiesta stampa alla WWE tramite YouTube e ci è stata concessa. Aspettavo con ansia il secondo giorno di interviste perchè sapevo ci sarebbe stata Rhea Ripley, la mia preferita attualmente in WWE. Stavamo sorseggiando del succo di frutta attorno al tavolo quando a un certo punto è entrata Rhea e credimi, sono impazzito. Ma tutte le superstar WWE sono state affabili e disponibilissime.

E quindi l'esperienza di una WrestleMania dal vivo come è stata?

WrestleMania dal vivo è un'esperienza incredibile. Riesci a respirare la passione degli oltre 80 mila presenti ancor prima di entrare nello stadio, in quel weekend esiste solo il wrestling. Quando siamo entrati abbiamo visto Booker T che stava registrando un podcast, tanti ragazzi di nazionalità diverse, alcuni anche con le magliette delle proprie federazioni e così via. Io ero assieme al mio socio Paolo Cellammare e agli altri ragazzi della SIW, anche noi eravamo "in divisa" per così dire. Chiunque sia un fan della disciplina deve andare, almeno una volta nella vita, a WrestleMania.

Il futuro di Capitan Fintus in SIW

Dopo aver sconfitto Alex Flash nel finale dello Sword Tournament a Colossal, Maurizio si è aggiudicato di diritto un match per il titolo italiano a Giorno del Giudizio, grande evento targato SIW che per la prima volta andrà in scena nella storica cornice della Tuscany Hall di Firenze. Iniziatevi a segnare la data sul calendario: domenica 3 marzo 2024.