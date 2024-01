Supergirl: Milly Alcock è stata la prima attrice a cui James Gunn ha pensato prima dell'inizio del casting

James Gunn, responsabile del DCU insieme a Peter Safran, ha svelato che aveva proposto Milly Alcock come star di Supergirl: Woman of Tomorrow oltre un anno fa.

Milly Alcock ha ottenuto il ruolo della protagonista di Supergirl: Woman of Tomorrow e James Gunn ha ora rivelato che la giovane attrice è sempre stata la sua prima scelta.

Il responsabile del DC Universe ha svelato ai suoi fan che oltre un anno fa aveva segnalato a Peter Safran l'attrice come potenziale interprete di Kara.

Il dettaglio sul casting

James Gunn, commentando su Threads la scelta di Milly Alcock, ha svelato come la giovane è stata coinvolta nel casting di Supergirl: Woman of Tomorrow.

Il filmmaker ha spiegato: "Milly è stata la prima persona che ho proposto a Peter per questo ruolo, oltre un anno fa, quando avevo solo letto i fumetti".

Gunn ha raccontato: "Stavo guardando House of the Dragon e ho pensato che potesse avere la personalità, la grazia e l'autenticità di cui avevamo bisogno per la Supergirl del DCU. Ed eccoci qui. La vita a volte è folle".

La produzione del film

Le riprese di Supergirl potrebbero iniziare già in autunno. The Hollywood Reporter sostiene infatti che, se Warner troverà il regista giusto, il lavoro sul set potrebbe già prendere il via prima della fine dell'anno.

La sceneggiatura della storia con al centro l'eroina è stata scritta da Ana Nogueira e, almeno per ora, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il cast del progetto, che proporrà una nuova versione del personaggio rispetto a quelle già arrivate sul piccolo e grande schermo.