Supergirl 6: il video tributo per l'addio alla serie con Melissa Benoist

Supergirl 6 sarà l'ultima stagione della serie con star Melissa Benoist e il DC FanDome ha regalato un emozionante video tributo che celebra il progetto tratto dai fumetti dedicato alle avventure di Kara Denvers.

Per realizzare l'approfondimento ideato per celebrare la serie sono stati coinvolti la protagonista Melissa Benoist, Chyler Leigh che interpreta Alex Danvers/Sentinel, David Harewood che ha il ruolo di J'onn J'onzz/Martian Manhunter, Katie McGrath che ha la parte di Lena Luthor, Jesse Rath che è Brainiac 5, Nicole Maines che ha la parte di Nia Nal/Dreamer, Azie Tesfai che nello show è Kelly Olsen/Guardian, Julie Gonzalo che interpreta Andrea Rojas/Acrata, Staz Nair che interpreta William Dey, Mehcad Brooks che ha il ruolo di James Olsen/Guardian, Jeremy Jordan che ha avuto la parte di Winn Schott/Computer Lad/Toyman, Chris Wood che ha la parte di Mon-El, e Peta Sergeant che interpreta Nyxly.

I membri del cast di Supergirl hanno condiviso i loro momenti preferiti della serie, tra duetti al karaoke ed episodi diretti da Kevin Smith.

Chris Wood ha poi scherzato sull'impresa di mangiare una grande quantità di pancake, scena che gli ha quasi causato dei problemi alla mascella. David Harewood ha inoltre lodato il lavoro delle controfigure e Melissa Benoist ha rivelato le conseguenze di alcuni ciak per portare in vita le scene d'azione.

Jeremy Jordan ha invece raccontato che sul set gli attori si divertono moltissimo schezando con i mantelli e con battute improvvisate.

Katie McGrath, invece, ha raccontato la reazione delle giovanissime spettatrici al personaggio di Lena Luthor e alla sua passione per la scienza, mentre l'interprete di Kara ha condiviso un aneddoto riguardante una domanda di una bambina, e Chyler Leigh ha ricordato quando le è stato detto quanto sia importante mostrare sul piccolo schermo la dinamica esistente quando si adotta una figlia.

L'episodio finale di Supergirl andrà in onda martedì 9 novembre sugli schermi americani.