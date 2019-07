Supergirl 5: il trailer anticipa la svolta di Lena Luthor

È stato svelato il trailer di Supergirl 5, che debutterà sulla CW il 6 ottobre, facendo parte di un palinsesto domenicale tutto al femminile insieme a Batwoman, altra serie dell'Arrowverse. Presentato durante il consueto panel al San Diego Comic-Con 2019, il trailer di Supergirl non solo offre un primo sguardo alla supereroina con addosso il nuovo costume, con pantaloni e senza gonna, ma anticipa anche la svolta dark di Lena Luthor, interpretata da Katie McGrath, che metterà a dura prova la resistenza di Supergirl, questa volta davvero in difficoltà di fronte al tradimento di una delle sue più grandi amiche.

La quinta annata dello show, le cui riprese sono iniziate il mese scorso, è stata descritta dagli autori come parzialmente influenzata da Black Mirror, nel senso che uno degli elementi tematici della stagione sarà l'analisi dell'impatto negativo delle tecnologie odierne. Melissa Benoist sarà anche regista, firmando il diciassettesimo episodio, e rivedremo Jeremy Jordan, che ritorna come guest star dopo aver lasciato lo show al termine della terza stagione. Previsto anche un leggero cambio di look per la protagonista, il cui costume non avrà più la classica gonna. Come da consuetudine, la serie parteciperà al tradizionale crossover che coinvolge tutto l'Arrowverse, intitolato questa volta Crisis on Infinite Earths. Data l'implicazione di quell'appellativo, i fan hanno ipotizzato che Kara finisca a vivere su Terra-1 insieme a Barry Allen e agli altri eroi, con possibile eliminazione di tutti i mondi paralleli.