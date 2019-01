Supergirl 4: Jon Cryer nella prima foto che lo ritrae in veste Lex Luthor

Supergirl, la serie tratta dai fumetti della DC che è arrivata alla quarta stagione, introdurrà il 17 marzo il personaggio di Lex Luthor, ruolo affidato all'attore Jon Cryer.

The CW ha ora condiviso la prima foto in cui viene ritratto l'iconico villain che, secondo quanto dichiarato nella sinossi ufficiale della puntata in cui debutterà, cercherà di coinvolgere la sorella Lena (ruolo affidato a Katie McGrath) in uno dei suoi piani malvagi, nonostante si trovi in prigione.

L'episodio è intitolato O Brother, Where Art Thou? e sembra che Lex possa evadere dal carcere, creando non pochi problemi alla supereroina interpretata dall'attrice Melissa Benoist.

Ecco la foto:

Prossimamente lo show introdurrà anche Dreamer, la prima supereroina transgender, che è stata interpretata da Nicole Maines.

Tra i nuovi arrivi nel cast dello show con protagonista, tratto dai fumetti della DC, ci sono anche Sam Witwer nella parte dell'Agente Liberty, Rhona Mitra che sarà Mercy Graves e Bruce Boxleitner che ha ottenuto la parte del vice presidente Baker.