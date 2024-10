Super Mario: il Monopoly ispirato al film del 2023 è attualmente in offerta su Amazon

Preparatevi a lanciarvi in un'avventura iconica: il Monopoly tematico ispirato al nuovo film animato di Super Mario del 2023 è pronto a portarvi dritti nel Regno dei Funghi! Questa edizione speciale di Monopoly si presenta come un viaggio nel mondo colorato e dinamico di Mario, Luigi, Peach, e dei loro inimitabili amici e nemici. Con pedine personalizzate e caselle ispirate a momenti memorabili del film, ogni mossa vi avvicinerà a vivere in prima persona le sfide e i percorsi a cui Mario ci ha abituati nelle sue iconiche avventure videoludiche. Non sarete soltanto dei giocatori: sarete uno dei protagonisti del Regno dei Funghi!

L'impatto, storico e attuale, di Super Mario nel mondo dei videogiochi e nella cultura pop era e resta qualcosa di ineguagliabile, e il recente riscontro cinematografico ha ulteriormente consolidato questo universo come un fenomeno senza tempo, amato da generazioni di fan. Questo Monopoly celebrativo è la chiave per tuffarsi nell'immaginario di Mario in modo diverso e interattivo, perfetto per chi vuole rivivere l'energia del film a casa propria. La magia di Super Mario è racchiusa in ogni casella, rendendo questo gioco un must per chi ama Mario, le sfide avvincenti e l'allegria di un universo che non smette mai di stupire e farci sognare.

Oggi vi segnaliamo, dunque, che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Monopoly tratto dal recente film al cinema di Super Mario in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarlo a 23,90€ con uno sconto del 37% sul prezzo consigliato indicato (37,99€). Se interessati all'acquisto, o ad avere informazioni in più sul prodotto ludico in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Un'avventura che si fa tangibile ma anche immaginazione

Nel Monopoly tratto da Super Mario Bros. Il Film i giocatori dovranno cercare di acquistare e guadagnare il più possibile muovendosi nel mondo del personaggio in questione. Fra le altre cose, però, dovranno fare attenzione alla pedina di Bowser mentre avanza sul tabellone seguendo regole tutte personali. Questa può sottrarre proprietà, rubare monete e mandare i giocatori in prigione.

Approfittate anche voi di questo sconto e passate da Amazon per recuperare il Monopoly tematico dal film del 2023 di Super Mario.