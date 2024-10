Super Mario Bros 2, nuove anticipazioni sui personaggi e le location del sequel

La star di Super Mario Bros. 2, Keegan-Michael Key, ha svelato recentemente i nuovi personaggi e le nuove ambientazioni che saranno presenti nel sequel.

Basato sull'amata serie di videogiochi Super Mario Bros. della Nintendo, il film di successo della Illumination è arrivato nelle sale lo scorso anno, ottenendo recensioni tiepide da parte della critica ma diventando un grande successo al botteghino. Universal ha quindi annunciato subito l'arrivo di Super Mario Bros. 2, con il ritorno del Mario di Chris Pratt per un'altra avventura nel Regno dei Funghi e non solo.

In una recente intervista concessa a Men's Journal, Key, che dà la voce a Toad nel primo film e che tornerà anche nel sequel, ha parlato dei personaggi e delle ambientazioni del franchise di videogiochi Nintendo che appariranno in Super Mario Bros. 2. L'attore non ha fatto nomi, ma ha lasciato intendere che alcuni dei personaggi dei videogiochi che appariranno daranno alla storia un aspetto più profondo.

Super Mario Bros. - Il film: una sequenza del film d'animazione

"Una cosa che posso dire del secondo film è che ha una portata un po' più ampia e che il luogo in cui si svolge è una lore molto intrigante per il mondo di Mario. Troverete degli easter egg davvero fantastici e finora è stato molto emozionante".

Super Mario Bros. Il Film: annunciata la data di uscita del sequel

Parlando dei nuovi personaggi che incontreremo, Key ha proseguito: "Credo che dal punto di vista creativo abbiano ampliato l'universo in cui vivono questi personaggi e incontreremo nuove persone. Incontreremo alcuni nuovi personaggi che sono vecchi beniamini e altri che credo siano molto più profondi, ma per il modo in cui la storia si sta delineando in questo momento, questi personaggi saranno molto intriganti".

La maggior parte del cast vocale di Super Mario Bros. Il Film tornerà probabilmente per il sequel, tra cui Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black in quello di Bowser e Anya Taylor-Joy in quello della Principessa Peach. Il cast e le easter egg sono senza dubbio parte del motivo per cui il primo film ha avuto un così grande successo di pubblico. Sebbene abbia ottenuto solo il 59% su Rotten Tomatoes, ha incassato ben 1,361 miliardi di dollari al box-office.