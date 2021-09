Super Mario Bros: The Movie, John Leguizamo critica il cast "troppo bianco" del reboot

John Leguizamo ha fortemente criticato la scelta del cast per Super Mario Bros: The Movie e ha dichiarato di essere l'unica persona a sapere come far funzionare la sceneggiatura del film in modo intelligente.

L'attore ha interpretato Luigi nella trasposizione cinematografica del fumetto nel 1993 e, adesso, ha detto la sua sull'imminente Super Mario Bros: The Movie e sul suo cast. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, John Leguizamo ha dichiarato: "Sono così felice che Super Mario Bros avrà un reboot. Ovviamente il film vecchio era davvero iconico! Che tristezza il fatto che l'intero cast sia caucasico! Nessun latinoamericano tra i protagonisti! Il cast del 1993 era incredibile e variegato! In più, sono l'unico che sa come far funzionare il film a livello di scrittura!".

Insomma, John Leguizamo sembra essersi infastidito a causa della messa in cantiere di questo Super Mario Bros: The Movie. Pochi giorni fa, Illumination ha rivelato il cast di doppiatori di Super Mario Bros: The Movie. Chris Pratt sarà affiancato da Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen e Kevin Michael Richardson.

A interpretare il film del 1993, invece, furono Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper e Samantha Mathis.