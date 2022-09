Super Mario Bros: The Movie, annunciata la data d'uscita del trailer

Lo scorso anno, Nintendo ha annunciato l'uscita di un nuovo film su Super Mario Bros., confermandone alcuni membri del cast come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen. Oltre a questo però non abbiamo mai ricevuto aggiornamenti sulla pellicola, fino a questo momento: il colosso giapponese ha infatti rivelato quando uscirà il primo trailer ufficiale.

La notizia arriva dal New York Comic-Con, in un tweet ha rivelato che il primo trailer del film su Super Mario Bros. verrà presentato alla convention di quest'anno. Nello specifico, il video vedrà la luce il 6 ottobre alle 22:00.

Non sono stati dati altri dettagli sulla durata del video o in quale panel verrà presentato, ma l'annuncio di per sé è stato abbastanza per aumentare l'entusiasmo di tutti i fan che stanno aspettando trepidanti il film.

Con il trailer avremo probabilmente un'idea della resa del cast vocale del film, oltre alla trama. Inoltre, Nintendo forse rivelerà il vero titolo della pellicola, finora indicata come "Super Mario Bros: The Movie". Una cosa però è certa: il lungometraggio uscirà nei cinema il 7 aprile 2023.