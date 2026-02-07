Super Bowl 2026: dove vederlo in TV e streaming anche in Italia

I New England Patriots e i Seattle Seahawks si incontreranno per la gioia degli appassionati di football americano, ecco quando e come seguire l'evento globale dall'Italia.

Oltre a essere l'evento sportivo clou della stagione americana, il Super Bowl è sempre una delle serate televisive più importanti dell'anno. Ecco perché il pubblico di tutto il mondo si prepara a seguire il Super Bowl 2026, che vedrà scontrarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Vederlo in chiaro è possibile, ecco quando e dove sintonizzarsi per seguire il Big Game gratis dall'Italia.

I Patriots partono favoriti dopo aver vinto il Super Bowl per ben sei volte (record assoluto), l'ultima nel 2019, anche se non disputano il match per il titolo da sette anni. I Seahawks hanno festeggiato la vittoria al Super Bowl solo una volta, nel 2014.

Il Big Game, uno spettacolo imperdibile per gli amanti di sport, musica e cinema

Oltre agli eventi sportivi veri e propri, saranno presenti anche alcuni dei più grandi nomi dell'intrattenimento. Il cantante e rapper portoricano Bad Bunny sarà protagonista dello show dell'intervallo, ma sono previste anche esibizioni pre-partita dei Green Day, di Charlie Puth, a cui verrà affidato il compito di cantare l'inno nazionale, Brandi Carlile e Coco Jones.

Ma il Super Bowl è anche il momento più atteso per gli amanti del cinema spettacolare che potranno godere in anteprima dei trailer dei film più attesi della nuova stagione cinematografica grazie all'investimento milionario delle major, visto chei secondi dedicati alla pubblicità durante il Bug Game sono pagati a peso d'oro.

Dove vedere il Super Bowl in tv e in streaming dall'Italia?

L'appuntamento è previsto per la notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 a partire dalle ore 00.30 (ora italiana), quando i Seattle Seahawks e i New England Patriots si incontreranno al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. L'Half Time Show di Bad Bunny dovrebbe essere programmato intorno alle 02-02:30.

Il match sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00:15/00:20 circa. Per chi preferisce seguire l'evento in streaming, verrà trasmesso gratuitamente su Mediaset Infinity e su DAZN per gli abbonati con commento in italiano.