Sunburnt Country: Roy Lee, produttore di It, al lavoro sul film

Sunburnt Country, adattamento del romanzo scritto da Gabriel Bergmoser, diventerà un film prodotto da Roy Lee, già nel team che ha portato al successo It.

Al lavoro sul lungometraggio ci sono anche Jon Berg e Greg Silverman.

La storia raccontata tra le pagine di Sunburnt Country ha come protagonista una coppia di millennial in viaggio che si immergono nella natura selvaggia australiana e scoprono una città solitaria dove si rendono ben presto conto che gli abitanti hanno come hobby quello di dare la caccia e uccidere gli estranei che hanno la sfortuna di trovarsi nella loro aerea. I due chiedono aiuto a un anziano e sua nipote cercando di sopravvivere.

Roy Lee, oltre ad aver prodotto It e il sequel, è stato produttore anche di The Ring, The Grudge, Lego Movie e The Departed.

It: Capitolo 2 verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 5 settembre ed è stato al centro di una presentazione al San Diego Comic-Con 2019 nell'ambito dell'evento ScareDiego, completamente dedicato al genere horror, durante la quale sono state presentate delle clip inedite.

Alla regia di questo secondo capitolo della storia c'è nuovamente Andy Muschietti e sul sgrande schermo si vedranno i membri del Club dei Perdenti - ormai adulti - ritornare a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie proveranno a sconfiggere definitivamente Pennywise, nome con cui identificano la malvagia creatura che vive nel cuore della loro comunità e riappare regolarmente per uccidere bambini.

Scoprite le nostre anticipazioni su It: Capitolo 2 che vede nel cast James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan e Isaiah Mustafa nel ruolo dei membri del Club dei perdenti ormai adulti. Bill Skarsgård, invece, riprenderà la parte del terrificante Pennywise. Tra gli interpreti ci sono anche Xavier Dolan e Will Beinbrink.