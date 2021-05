Summertime 2: i Coma Cose nel trailer della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Summertime, la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios -, che debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le nuove immagini sono accompagnate dalle note di Fiamme negli occhi, il brano dei Coma_Cose presentato in anteprima sul palco del Festival di Sanremo 2021 e ormai divenuto un cult. Prosegue dunque la collaborazione con l'eclettico duo cantautoriale che su queste note, presenti nella colonna sonora della serie oltre che nel trailer, accompagnerà anche nella seconda stagione le vicende dei personaggi tra le atmosfere estive della costa adriatica.

Fra i protagonisti di Summertime, l'attrice e cantautrice Thony torna nella duplice veste di protagonista, nel ruolo di Isabella (la mamma di Summer e Blue), e di musicista: dopo il brano The Living I Know, composto per la prima stagione, quest'anno è la volta di nuove canzoni inedite e originali come Trouble me too e We'll be fine.

Si conferma quindi l'originale stile musicale di Summertime, che mescola indimenticabili successi come "Il cielo in una stanza", "Amore disperato" e "Il cielo è sempre più blu" con alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale italiano contemporaneo. Oltre ad Ariete, presente con tre brani tra cui il suo inedito "L'ultima notte", gli 8 episodi che compongono la seconda stagione scorrono sulle note di Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora.

Tornano i protagonisti della prima stagione, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

La seconda stagione della serie, tratta dall'opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina. Tutte le puntate sono firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Qui trovate la recensione della prima stagione di Summertime. La serie riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.