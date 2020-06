Summer of 85: un amore gay al centro del trailer del film di François Ozon

Summer of 85 è il nuovo film diretto da François Ozon e il trailer mostra le prime sequenze di quella che sembra essere una storia d'amore gay ambientata negli anni '80.

Nel video un giovane viene interrogato, lasciando quindi intendere agli spettatori che sia stato compiuto un crimine. Il filmato mostra alcune delle esperienze vissute dai protagonisti, da gite in barca a giri in motocicletta, senza dimenticare giornate trascorse in spiaggia. La situazione cambia però con l'entrata in scena di una ragazza che fa emergere tensioni e problemi.

Été 85, diretto da François Ozon, avrebbe dovuto avere la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes, come svelato dall'annuncio della selezione dell'edizione 2020. Il film debutterà nei cinema francesi il 14 luglio e nel cast ci sono Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud, e Isabelle Nanty.

La sinossi ufficiale anticipa che il progetto è una storia di amicizia e amore tra due teenager che trascorrono l'estate in un resort sul mare in Normandia a metà degli anni '80. Quando la barca del sedicenne Alexis si ribalta poco distante dalla costa di Le Tréport, il diciottenne David lo salva eroicamente. Alexi pensa di aver appena incontrato l'amico dei suoi sogni. Ma il sogno durerà più di un'estate?

Il film è tratto dal romanzo scritto da Aidan Chambers e la sceneggiatura è stata firmata da Ozon. Nella colonna sonora spazio a brani molto famosi di The Cure, Bananarama e Rod Stewart.