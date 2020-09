Sulla mia pelle: Ilaria Cucchi, ecco cosa ne pensa del film

Ilaria Cucchi, da sempre in prima fila per combattere in nome del fratello e della verità, ha parlato spesso e molto candidamente a proposito di Sulla mia pelle.

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, da sempre in prima fila per combattere in nome del fratello e della verità, ha dichiarato a proposito di Sulla mia pelle: "L'uscita di questo film è per noi un momento molto importante, non è un film solo per Stefano, ma ha un valore enorme."

Sulla mia pelle: un primo piano di Alessandro Borghi

"È raccontare la sua storia sì, ma è tramite la sua storia dare una speranza a tutti gli altri Stefano. È un film estremamente vero, è basato sugli atti, non c'è niente di inventato. È la drammatica storia di mio fratello in tutta la sua semplicità, anche perché non c'è bisogno di aggiungere nulla." Ha concluso Ilaria.

Durante la proiezione della pellicola, che narra gli ultimi sette giorni di vita di Stefano, organizzata da Radio 32 in piazza al Pigneto, Ilaria ha detto: "Stasera conoscerete Stefano, la nostra famiglia e la nostra storia. Questo film è duro ed estremamente vero. È un film basato esclusivamente sugli atti giudiziari e non c'è nulla di inventato. Non è un film fatto per Stefano, ne è stato fatto per me. È una denuncia."

Intervistata da Il Fatto Quotidiano la sorella di Stefano ha aggiunto: "Quando ho saputo dell'intenzione di realizzare questo film ero spaventata perché stavo mettendo la nostra storia e il nostro dolore nelle mani di qualcuno che non conoscevo nemmeno. Oggi posso dire che non potevo metterlo in mani migliori. Questo film è ciò che dovevo a mio fratello."