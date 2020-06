Sul più bello: il teaser trailer del teen dramedy di Alice Filippi

Eagle Pictures festeggia il ritorno sul set di Sul più bello, teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, rilasciando il teaser trailer con le prime immagini realizzate poco prima della chiusura causata dall'emergenza sanitaria.

Sul più bello, ambientato a Torino ed in sala il prossimo autunno, nasce da un soggetto di Roberto Proia (Come non detto) che ha scritto la sceneggiatura con Michela Straniero; gode inoltre del sostegno della Film Commission Torino Piemonte, in collaborazione con Weekend Films.

Questa la sinossi di Sul più bello: Storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa anche se dovrà vedersela con Beatrice (Eleonora Gaggero), una temuta rivale che tenterà di scombinare il suo piano d'amore.