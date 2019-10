Suicide Squad, stasera su Italia 1 il film con Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie

Suicide Squad andrà in onda stasera su Italia 1 in prima serata, con Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie insieme nel gruppo di supercattivi DC Comics.

Suicide Squad arriva stasera su Italia 1, alle 21.20, con la sua squadra di supercattivi, sbarcata nei cinema nel 2016, diretta da David Ayer con Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie.

Suicide Squad è basato sull'omonimo fumetto dell'universo DC, che in Italia è noto come Squadra Suicida, creato da Ross Andru, Robert Kanigher e John Ostrander. la storia del film si apre dopo la morte di Superman, quando l'ufficiale dell'intelligence Amanda Waller, cerca di organizzare un piano: creare una task force composta da pericolosissimi individui, criminali, assassini, meta-umani che possano unirsi rischiando e sacrificandosi per il bene dell'umanità. Per questo motivo, convoca in gran segreto il sicario Deadshot, l'ex-psichiatra e fidanzata del Joker Harley Quinn, la samurai nativa del Giappone Katana, il rapinatore australiano Capitan Boomerang, l'ex-gangster pirocineta El Diablo, il mostruoso uomo-alligatore Killer Croc e il mercenario Slipknot. Insieme, il gruppo risponde al nome di Suicide Squad. Riusciranno insieme a mettere da parte i loro istinti malvagi e psicotici per difendere l'umanità?

Nel cast del film sono presenti Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney mentre della sceneggiatura se n'è occupato lo stesso David Ayer, basandosi sul fumetto di John Ostrander.

Nel 2021 arriverà nei cinema The Suicide Squad, un secondo film dedicata ai supercattivi diretto dal regista James Gunn, dove tornerà Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.