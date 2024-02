Suicide Squad: Kill the Justice League, la controversa sequenza con Batman è on line, la rabbia dei fan

Dopo aver suscitato polemiche tra i videogiocatori, la scena incriminata del videogioco Suicide Squad: Kill the Justice League che coinvolge Batman è finita in rete.

Il videogame Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League è stato anticipato alla fine dell'anno scorso in seguito ad alcune fughe di notizie derivanti da un test alfa chiuso, e i dettagli di una particolare scena tagliata che coinvolge Batman hanno suscitato la rabbia dei fan.

In precedenza era stato diffuso solo l'audio della scena in questione, ma ora la sequenza completa leaked è disponibile in rete.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sulla storia del videogame Suicide Squad: Kill the Justice League

Cosa accade in Suicide Squad: Kill the Justice League

La trama del videogame open world si concentra sui membri della Task Force X che tentano di sconfiggere i leggendari eroi della Justice League, finiti sotto il controllo del malvagio Brainiac. A un certo punto, la squadra riesce a catturare Batman - doppiato dal defunto Kevin Conroy - che viene poi ucciso da Harley Quinn, la quale si fa beffe del Cavaliere Oscuro prima di sparargli a bruciapelo alla testa.

Le proteste dei giocatori non sono dovute soltanto alla scelta di uccidere Batman, ma dal fatto che questa particolare interpretazione del Cavaliere Oscuro (dai precedenti giochi di Arkham) incontra la sua fine in concomitanza con l'ultima performance vocale di Kevin Conroy.

Naturalmente, nessuno dovrebbe davvero sorprendersi del fatto che un gioco chiamato Kill the Justice League... uccida la Justice League, ma sembra che sia il modo in cui il personaggio viene ucciso a non essere gradito ad alcuni fan.

Rocksteady è stato bersagliato dalle critiche per la scelta "irrispettosa" nei confronti della storica voce di Batman, ma è importante tenere presente che gli sviluppatori del gioco non avevano idea che questa sarebbe stata l'ultima volta che Conroy avrebbe interpretato Batman quando hanno deciso di ucciderlo.

Nonostante le polemiche, la scena che vede coinvolto Batman è adesso disponibile in rete, come mostra il seguente post su X.