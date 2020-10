Suicide Squad, David Ayer: "La Warner ha tagliato i primi 40 minuti del film"

David Ayer, regista di Suicide Squad, ha puntato il dito contro la Warner Bros., accusando lo studio di aver tagliato i primi 40 minuti del film e, di conseguenza, di averlo fatto a pezzi. Questo non fa altro che incuriosire ulteriormente i fan del DCEU che continuano a chiedere a gran voce il rilascio del cosiddetto Ayer Cut.

The first 40 minutes https://t.co/eCGmK0KCFl — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 31, 2020

Quando, nell'estate 2016, è uscito Suicide Squad al cinema, probabilmente David Ayer si aspettava un'accoglienza diversa per il film da lui diretto. Non tanto dal punto di vista dei risultati al botteghino, considerando che l'incasso totale dell'opera supera abbondantemente i 700milioni di dollari, ma piuttosto sul fronte dei giudizi espressi da pubblico e critica. A distanza di quattro anni, Ayer ripensa ancora al flop del film e questa volta decide di puntare il dito contro la Warner Bros. per tentare di giustificare una parte del suo insuccesso.

In alcuni post condivisi su Twitter, Ayer ha infatti scritto che lo studio avrebbe tagliato i primi 40 minuti del suo film, facendolo a pezzi. "Non lo sottolineerò mai abbastanza" si legge nel tweet.

It was ripped to pieces - I can’t emphasize that enough https://t.co/O40q3Qozy7 — David Ayer (@DavidAyerMovies) October 31, 2020

Queste rivelazioni da parte del regista hanno fatto storcere il naso ai fan del DCEU che quindi adesso sanno con certezza dell'esistenza dell'ormai tanto discusso Ayer Cut di Suicide Squad. Se pensiamo a cosa è successo ad un altro film dell'universo cinematografico DC, ovvero a Justice League , dove il regista Zack Snyder si sta preparando al rilascio su HBO Max dello Snyder Cut, i fan della DC non possono far altro che continuare a chiedere a gran voce di poter vedere la versione originale di Ayer riguardo Suicide Squad.

Ricordiamo che, in tal senso, i tanti che sognano di poter vedere l'Ayer Cut hanno ottenuto anche il sostegno di Cedric the Entertainer che infatti nel mese di settembre ha dichiarato: "HBO Max, ascolta, devi pubblicare l'Ayer Cut di Suicide Squad. Ormai è arrivato il momento, tutti lo stiamo aspettando. Tutto il ricavato andrebbe in beneficenza. Riporta Jared Leto nei panni del Joker e poi girate il film con lui e Harley Quinn (Margot Robbie)!".

A guidare il cast di Suicide Squad sono stati Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Jared Leto, Jai Courtney, Ben Affleck, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jay Hernandez. Di seguito, la sinossi del film: Un'agenzia governativa raduna una squadra composta dai super cattivi più pericolosi al mondo attualmente in prigione, fornisce loro l'arsenale più potente a disposizione del governo e li invia in missione per sconfiggere un nemico comune.