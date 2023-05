Succession, il finale della serie HBO divide i fan: 'Straziante, esilarante, esasperante'

Si è conclusa dopo quattro stagioni al cardiopalma Succession, serie TV diventata in breve tempo uno dei prodotti di punta della HBO e che ha raccontato gli intrighi e i giochi di potere della famiglia Roy. Il finale della serie ha tenuto tutti col fiato sospeso, suscitando però reazioni alquanto divise sui social. C'è chi lo ha adorato, chi invece lo ha odiato.

Succession 4, la reazione dei fan al finale

Un utente ha scritto: "L'ho odiato così tanto, davvero. Sono così arrabbiato per colpa di Succession". Un altro lo ha invece definito perfetto: "Devastante, esilarante, terrificante, un finale perfetto. E un testamento perfetto di un gruppo di persone non sane di mente che non riescono a controllarsi per via dei giochi di potere. Complimenti a tutti".

C'è chi lo ha addirittura definito lo show migliore di sempre: "Ed eccoci qui, lo show più grande di sempre si è concluso. Mio Dio, Jesse Armstrong e HBO, vi manderò le ricevute del mio terapeuta perchè sono a pezzi dopo quello che ho visto. Complimenti a tutti".

Cosa accade nel finale della serie

spoiler !

Nell'episodio finale viene stretto l'accordo con Lukas Matsson, personaggio interpretato da Alexander Skarsgard, che sceglie Tom come nuovo CEO. Lukas ha infatti compiuto la sua scelta perché Shiv non gli è più utile per le sue conoscenze politiche e dopo aver visto una caricatura in cui veniva ritratto mentre la donna lo manovrava come se fosse una marionetta. Matsson ha quindi deciso di affidare l'incarico a qualcuno di mite e malleabile, arrivando persino a metterlo alla prova dichiarando che vuole fare sesso con sua moglie, ricevendo come risposta che non ha intenzione di opporsi.

La scelta di Shiv

Shiv viene mostrata mentre decide di schierarsi con i fratelli dopo aver scoperto che Matsson non ha intenzione di affidarle l'incarico di CEO. Successivamente, tuttavia, vota a favore dell'accordo, tradendo così la fiducia di Kendall e Roman. Shiv, infatti, sapeva che Kendall non era in grado di essere all'altezza del ruolo di CEO e che l'avrebbe fatta uscire dall'azienda al primo problema. Il fatto che Tom sia il nuovo CEO, inoltre, potrebbe farla rimanere coinvolta nella gestione dell'azienda.