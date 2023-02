Succession, Brian Cox contro il "metodo" di Jeremy Strong: "Dannatamente fastidioso"

Brian Cox, star di Succession su HBO, si è scagliato contro il cosiddetto metodo di recitazione del collega Jeremy Strong, con cui condivide il set dello show che questo aprile tornerà con la Stagione 4.

Cox, che nella serie interpreta lo spietato fondatore della Waystar Royco, Logan Roy, non è riuscito a trattenersi e ha dovuto dire la sua sull'approccio alla recitazione di Strong, interprete di Kendall, il figlio di Roy. "Oh, è dannatamente fastidioso", ha dichiarato Cox. "Non fatemi parlare di questo".

L'attore, che da anni non ha più peli sulla lingua, specialmente dopo l'uscita della sua biografia in cui ha espresso pareri e commenti su chiunque abbia incontrato, ha sottolineato che Strong è "un ottimo attore", ammettendo di apprezzare molto questo suo approccio: "Conoscere un personaggio e quello che fa il personaggio è solo una parte delle abilità".

Succession: trailer ufficiale (sottotitolato) per la Stagione 4 in arrivo su Sky

"Percepisce che se procedesse verso un'altra direzione lo perderebbe", ha continuato Cox. "Ma non lo farà! Strong ha talento. È dannatamente dotato. Quando hai un dono, lo devi celebrare. Torna nella tua roulotte e fatti un tiro di marijuana, capito?".