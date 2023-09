Studio Ghibli: Nippon Televison assume il controllo dell'azienda di Hayao Miyazaki

Studio Ghibli, l'iconico studio di cartoni animati giapponesi fondato da Hayao Miyazaki, sta vendendo una quota di controllo all'emittente giapponese Nippon Television (NTV). Le società hanno dichiarato che lo Studio Ghibli diventerà una sua "filiale".

Nippon Television acquisterà azioni di Studio Ghibli e ne diventerà il maggiore azionista con la quota del 42,3%. I dirigenti di NTV dovrebbero entrare a far parte del management di Studio Ghibli, hanno dichiarato le due società. I termini dell'accordo, compresa la valutazione, non sono stati resi noti.

"Allo Studio Ghibli, il regista Hayao Miyazaki ha ormai 82 anni e anche il produttore Suzuki Toshio ha 75 anni, e la questione della successione è stata un problema per molto tempo", ha dichiarato Studio Ghibli in un comunicato.

"Goro Miyazaki, figlio maggiore del fondatore Miyazaki Hayao e lui stesso regista di film d'animazione, è stato più volte indicato come successore dello Studio Ghibli. Tuttavia, lo stesso Goro ha rifiutato con fermezza, ritenendo che sarebbe stato difficile portare avanti Ghibli da solo e che sarebbe stato meglio lasciare il futuro dell'azienda ad altri".

Le due società si conoscono e collaborano in modo rispettoso da circa tre decenni.

NTV è stata l'emittente giapponese di Nausicaa della valle del vento nel 1985. Ha continuato a trasmettere le opere dello Studio Ghibli attraverso il programma cinematografico "Friday Road Show". NTV ha anche investito in un altro film diretto da Miyazaki, Kiki consegne a domicilio del 1989, e ha sostenuto la creazione del Museo Ghibli a Mitaka, in Giappone, inaugurato nel 2001.

How Do You Live? di Miyazaki fa il record al box-office per lo Studio Ghibli in Giappone

Il nuovo film di Miyazaki e Studio Ghibli, The Boy and the Heron, arriverà in Italia a gennaio con Lucky Red. Nell'attesa potete visualizzarne il trailer ufficiale montato per il mercato statunitense.