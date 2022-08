Studio Ghibli: Il castello errante di Howl al primo posto, Lucky Red dà appuntamento al 2023

I film dello Studio Ghibli torneranno nelle sale italiane nel 2023: Lucky Red, annunciando che Il castello errante di Howl ha conquistato il primo posto del box office italiano nella giornata di mercoledì 17 agosto, chiudendo la rassegna Un mondo di sogni animati.

L'iniziativa firmata da Lucky Red dedicata ai capolavori dello Studio Ghibli si è conclusa con il film Il castello errante di Howl, che ha portato al cinema 166.000 spettatori, totalizzando oltre 1 milione di euro di incasso.

Dal 1 luglio al 17 agosto i film del maestro Miyazaki si sono infatti alternati tra le vette del botteghino registrando ottimi risultati: La città incantata (€ 299.248 - 47.061 presenze), Principessa Mononoke (€ 183.855 - 29.445 presenze), Nausicaä della Valle del Vento (€ 117.751 - pres. 19.115), Porco Rosso (€ 170.223 -27.014 presenze) e Il castello errante di Howl (€ 275.535 - 43.330 presenze).

Il castello errante di Howl sarà ancora presente nelle sale in oltre 70 cinema per tutto il weekend. L'elenco delle sale dove sarà possibile vedere il film è disponibile e in continuo aggiornamento su www.studioghibli.it

La rassegna Un mondo di sogni animati ha riunito i fedeli fan dello Studio Ghibli e attirato nuovi spettatori che si sono avvicinati per la prima volta alle opere di Hayao Miyazaki.

Lucky Red ha quindi dato appuntamento al 2023 per una nuova rassegna tra le meraviglie dell'universo Studio Ghibli.