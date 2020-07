Studio Ghibli, Gualtiero Cannarsi: "Hayao Miyazaki non è come lo immaginate"

In onore dei suoi trentacinque anni, abbiamo chiesto a Gualtiero Cannarsi, durante l'Ultrapop Festival, di raccontarci cosa ha vissuto quando ha incontrato di persona il maestro Hayao Miyazaki e ci ha fornito alcuni aneddoti interessanti dello Studio Ghibli.

L'origine del nome dello Studio Ghibli si deve ai venti caldi che i piloti italiani in Nord Africa nella Seconda Guerra Mondiale, davano al vento proveniente dal Deserto del Sahara. Anche per questo, chiamavano così i loro aeroplani da ricognizione e Hayao Miyazaki, da sempre appassionato dei vecchi velivoli, ne era a conoscenza e ha deciso di usare questa parola come nome per il nuovo studio. Che tipo di vento caldo ha portato all'animazione e alla cinematografia? Ne abbiamo parlato sul nostro canale twitch

Venezia 2008: un sorridente Hayao Miyazaki presenta il suo ultimo lavoro, Ponyo on the Cliff by the Sea

"Quello che mi ha colpito maggiormente di Hayao Miyazaki"- - ha raccontato Gualtiero Cannarsi - "è che è completamente diverso dalla figura del cineasta che ci immagineremo di solito. Tutti i giornalisti e gli investitori si aspettano un personaggio molto inserito nel mondo del cinema, ma Hayao Miyazaki non è così. Per esempio, quando era uscito Ponyo sulla scogliera, era già uscito da 5 anni Alla ricerca di Nemo e hanno domandato al Maestro se si fosse ispirato a quel film. Ma lui non l'aveva nemmeno visto. "Non ho ancora avuto modo di guardarlo", ha detto Hayao Miyazaki "e non so se lo guarderò volentieri, perché so già che si parla del rapporto tra padre e figlio e sono sicuro che starei troppo male nel vederlo". Ma non lo diceva per fare il personaggio, era sincero!"_

Studio Ghibli: le prime immagini del parco tematico ispirato ai film di Miyazaki

"Ci ha spiazzati con molte sue risposte, genuine e schiette" - ha continuato Cannarsi - "Per esempio, sempre con il film di Ponyo, pensavamo che la scritta "inizio" potesse alludere a un seguito, stile Star Wars, invece ci ha risposto candidamente che ha messo quella scritta solo per dire ai bambini che il film sta incominciando e di prestare attenzione. Tutto qui!"

"Anche il concetto dell'ecologia che molti gli attribuiscono come un tema a lui caro è da sfatare." - spiega Gualtiero Cannarsi - "È vero, Hayao Miyazaki ci tiene all'ambiente, ogni settimana ha dichiarato di andare a pulire lo scolo vicino a casa sua, ma non lo fa per una scelta "intelletuale". Lo fa e basta perché è fatto così. Quando mostra il fondale inquinato in Ponyo, non lo fa per presa "politica" ecologica, lo fa perché i nostri fondali sono così, ha detto proprio che li ha disegnati come sono. Nei confronti di un cineasta è molto facile sovrainterpretare dell'intellettualità sopraffina, ma ti sorprende vedere che lui non vede come la vedi tu. È "un semplice vecchietto che ama disegnare", come si definisce lui."_