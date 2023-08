Studio Battaglia: trama e cast delle ultime puntate, stasera su Rai1 in replica

Stasera su Rai1 si conclude la prima stagione di Studio Battaglia, in replica: ecco la trama e il cast delle ultime due puntate in onda giovedì 24 agosto dalle 21:25 all'1:10 di notte.

Studio Battaglia torna stasera, giovedì 24 agosto, su Rai1 in prima serata con le repliche delle ultime due puntate (corrispondenti agli episodi dal 5 all'8). La fiction con Lunetta Savino e Barbora Bobulova avrebbe dovuto far compagnia al pubblico per un'altra settimana ancora ma i risultati deludenti (mai sopra l'11% di share) hanno spinto la rete a frenare l'emorragia di ascolti. Stessa sorte che era toccata a Hotel Portofino, la cui prima stagione, trasmessa per la prima volta in chiaro dalla fine di luglio, era stata chiusa già il 1° agosto con una mini-maratona proprio in nome degli ascolti bassi. In fatto di repliche, insomma, si conferma ancora una volta in forma solo il franchise Montalbano.

Anticipazioni trame del 24 agosto

Studio Battaglia: un'immagine della serie

Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto.

Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro.

Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all'Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l'offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa.

La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un'unione civile. All'udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio.

Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore. Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio e la sua reazione a quella notizia le fa capire che il tempo della verità è arrivato.

Il cast

Studio Battaglia: Lunetta Savino in una scena

Adattamento della serie britannica The Split, il cuore di Studio Battaglia è costituito da tre avvocatesse divorziste e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo e da un'invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n'era andato.

Lunetta Savino è Marina Battaglia, fondatrice dell'omonimo studio legale. Barbora Bobulova è Anna Battaglia, la maggiore delle figlie, Miriam Dalmazio è Nina Battaglia, la sorella di mezzo, Marina Occhionero è Viola Battaglia, la piccola di casa. Giorgio Marchesi è Massimo Munari, avvocato di punta dello studio rivale che ha appena assunto Anna, Thomas Trabacchi è Alberto Casorati, marito di Anna, padre di Daria e Giacomo, Massimo Ghini è Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, padre delle sue tre figlie. Carla Signoris è Carla Parmegiani, moglie di un grosso imprenditore, Roberto Parmegiani, interpretato da Michele Di Mauro: i due stanno affrontando un costoso divorzio.