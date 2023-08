Studio Battaglia: trama e cast della seconda puntata, stasera su Rai1 in replica

Stasera su Rai1 torna la prima stagione di Studio Battaglia in replica: ecco la trama e il cast della seconda puntata in onda giovedì 17 agosto.

Studio Battaglia, la fiction con Lunetta Savino, torna stasera, giovedì 17 agosto, su Rai1 alle 21:25 in replica. La prima puntata ha fatto nuovamente compagnia al pubblico la scorsa settimana, con risultati non eccellenti negli ascolti (dovuti certamente al periodo dell'anno). Con la seconda puntata riuscirà a battere la replica di Michelle Impossible & Friends su Canale 5, che si è invece aggiudicata lo scorso giovedì?

Anticipazioni trama del 17 agosto

Studio Battaglia: una foto di scena

Nella seconda puntata tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all'impianto degli embrioni congelati con l'ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle.

Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.

Il cast

Studio Battaglia: Lunetta Savino in una scena

Adattamento della serie britannica The Split, il cuore di Studio Battaglia è costituito da tre avvocatesse divorziste e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo e da un'invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n'era andato.

Lunetta Savino è Marina Battaglia, fondatrice dell'omonimo studio legale. Barbora Bobulova è Anna Battaglia, la maggiore delle figlie, Miriam Dalmazio è Nina Battaglia, la sorella di mezzo, Marina Occhionero è Viola Battaglia, la piccola di casa. Giorgio Marchesi è Massimo Munari, avvocato di punta dello studio rivale che ha appena assunto Anna, Thomas Trabacchi è Alberto Casorati, marito di Anna, padre di Daria e Giacomo, Massimo Ghini è Giorgio Battaglia, ex marito di Marina, padre delle sue tre figlie. Carla Signoris è Carla Parmegiani, moglie di un grosso imprenditore, Roberto Parmegiani, interpretato da Michele Di Mauro: i due stanno affrontando un costoso divorzio.