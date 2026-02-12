Striscia la Notizia stasera su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Carlo Conti

Giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il quarto appuntamento con Striscia la Notizia - La voce della presenza, il celebre show satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. La puntata di questa settimana sarà permeata da un'atmosfera speciale dedicata a San Valentino.

Ospiti d'eccezione in studio

Tra gli ospiti principali, Al Bano racconterà retroscena curiosi sugli indimenticabili Tapiri d'oro ricevuti da Striscia la Notizia e si sfiderà in performance canore e fisiche con Greggio e Iacchetti. Sabrina Salerno sarà protagonista con i conduttori e le Veline, ripercorrendo le hit che l'hanno resa un'icona pop italiana.

Francesco Cicchella omaggerà Michael Jackson con Billie Jean, rivisiterà le sigle storiche del programma e intratterrà il pubblico con le sue irresistibili imitazioni. Non mancheranno gag e stacchetti con Rosaria Rollo, che per l'occasione passerà da inviata a ballerina insieme alle Veline.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Il Tapiro d'oro di questa settimana

Dopo i Tapiro d'oro consegnati a Fiorello, alla coppia Zalone-Nunziante e a Laura Pausini, il quarto Tapiro della stagione sarà consegnato al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti, intercettato nella città ligure dall'inviato Valerio Staffelli.

Al Bano nei panni dell'inviato speciale e i servizi della serata

Per questa puntata, Al Bano presterà la sua inconfondibile voce al Gabibbo, che sarà inviato per le strade di Milano. Tra i servizi: la lotta all'occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e agli utenti dei mezzi pubblici senza biglietto. Durante le riprese, però, il pupazzone rosso subirà anche qualche peripezia, malmenato da un ragazzo ripreso mentre saltava il tornello della metropolitana.

I servizi della puntata

Valerio Staffelli propone un nuovo esperimento sociale sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne, questa volta a Milano.

propone un nuovo esperimento sociale sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne, questa volta a Milano. Luca Abete indaga sulla ricettazione di orologi preziosi rubati.

indaga sulla ricettazione di orologi preziosi rubati. Rajae analizza il paradosso milanese: centro città blindato per le Olimpiadi mentre le periferie restano in balìa della criminalità.

analizza il paradosso milanese: centro città blindato per le Olimpiadi mentre le periferie restano in balìa della criminalità. Moreno Morello documenta i problemi di progettazione dell' Arena Santa Giulia di Milano , simbolo delle Olimpiadi.

documenta i problemi di progettazione dell' , simbolo delle Olimpiadi. Jimmy Ghione affronta la ludopatia e i controlli spesso mancati delle autorità competenti.

affronta la ludopatia e i controlli spesso mancati delle autorità competenti. Interventi di Massimiliano Dona sui servizi di pronto intervento domestico e di Enrico Lucci durante il premio "Antenna d'oro per la tivvù" a Roma.

Rubriche e divertimento in studio

