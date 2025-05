Barbara D'Urso torna su Canale 5: Striscia la Notizia le dedica un servizio, lei risponde "col cuore"

Dopo l'addio burrascoso a Mediaset, Barbara D'Urso di fatto non ha più partecipato fisicamente a nessun evento aziendale. L'ultima sua apparizione in carne e ossa a Cologno Monzese è stata a Pomeriggio 5 il 2 giugno 2023. Nonostante questo, però, la popolare conduttrice è riapparsa su Canale 5 in alcune occasioni. Il merito è sempre della stessa trasmissione, ovvero Striscia la Notizia. Infatti, il Tg satirico, dopo aver dedicato un servizio alla D'Urso pochi mesi dopo il suo addio a Mediaset, nella puntata di ieri le ha fatto una sorpresa.

La sorpresa di Striscia la Notizia a Barbara D'Urso

Durante la puntata di Striscia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno fatto gli auguri di buon compleanno a Barbara D'Urso, mostrando un servizio con i suo momenti più belli in Mediaset.

"E adesso attenzione, oggi avvenimento eccezionale, Barbara d'Urso torna su Canale 5! Barbarella oggi compie gli anni e noi le facciamo i nostri auguri". Michelle Hunziker ha aggiunto: "Dai Barbarella che oggi compie gli anni e noi vogliamo festeggiarla così e le mandiamo tantissimi baci! Auguri con il cuore anche dal nostro pubblico".

A rispondere al gentile omaggio dei colleghi è stata la stessa "Barbarella", che nelle sue stories di Instragram ha scritto: "Grazie Gerry, Grazie Michelle, Grazie Striscia!", con l'immancabile cuore.

Le parole di Antonio Ricci su Barbara D'Urso

Da sempre Barbara D'Urso ha un legame speciale con Antonio Ricci e con Striscia la Notizia. Proprio Ricci, nel 2023, aveva dichiarato: "Myrta Merlino non l'ho incontrata e non l'ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Adesso sostituisce la d'Urso, che sembrava un vero pilastro di questa azienda. Io conosco Barbara dal 1978 e posso dire che secondo me lei è una risorsa, sa fare tutto, tocca tutti i registri. Non so cosa sia successo, però qualcosa deve essere successo. Ho avuto modo di sentirla per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando nel Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo".