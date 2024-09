Striscia la Notizia: chi è Gianluca Briganti, il nuovo velino del TG satirico

Il prossimo 23 settembre inizierà la nuova edizione di Striscia la Notizia, il TG satirico che in questa stagione dovrà affrontare una doppia concorrenza: Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 e Chissà chi è di Amadeus su Nove. Antonio Ricci, durante la presentazione del programma, ha annunciato una grande novità: il ritorno del Velino, una figura assente da diversi anni, ruolo assegnato a Gianluca Briganti.

Il ritorno del TG satirico

La prima parte della 37ª edizione di Striscia la Notizia sarà condotta da Nino Frassica e Michelle Hunziker. Si tratta di un debutto per questa coppia. L'arrivo del comico siciliano dietro il bancone del TG satirico era stato rivelato qualche settimana fa.

Michelle Hunziker, ex moglie di Eros Ramazzotti, condurrà al fianco di Frassica per tre settimane, prima di riunirsi a Gerry Scotti, attualmente impegnato con La Ruota della Fortuna. Frassica, invece, riprenderà il suo posto a Il Tavolo, la parte finale di Che Tempo Che Fa, dove da anni è uno dei protagonisti principali come direttore dell'immaginario settimanale Novella Bella.

Gianluca e Beatrice negli studi di Striscia la notizia

Oltre alla coppia Frassica-Hunziker, faranno il loro debutto anche la nuova velina Beatrice Coari e il velino Gianluca Briganti. La figura del Velino mancava dalla stagione 2013/2014, quando sul bancone di Striscia ballavano il biondo Elia Fongaro e il moro Pierpaolo Pretelli. Ecco alcune informazioni sui due nuovi ballerini.

Chi è Gianluca Briganti

Il nuovo velino, nato a Viareggio da mamma cilena e papà napoletano, ha 37 anni ed è un performer di talento con una carriera versatile nel mondo dello spettacolo. Dopo aver praticato calcio fino ai 19 anni, ha scoperto la sua passione per la danza e la recitazione, specializzandosi nello stile americano modern jazz. Ha partecipato a famosi musical europei come Flashdance, Tarzan, The Bodyguard, Cats, La famiglia Addams e ha interpretato il ruolo di Johnny Castle in Dirty Dancing.

Oltre al teatro, Gianluca Briganti ha ballato in diversi programmi televisivi come Crozza nel paese delle meraviglie, Pintus @ Forum, Special 90 e Zelig Event. La sua carriera lo ha portato a viaggiare per il mondo, fino a giungere a Striscia la Notizia, dove dal 23 settembre affiancherà Beatrice nel ruolo di velino, una "soubrette al maschile" come lui stesso ha dichiarato.

Chi è la nuova velina di Striscia la notizia

Beatrice Coari, 21 anni, è originaria di Genova e ha un percorso che unisce la passione per la danza agli studi accademici. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha scelto di proseguire i suoi studi iscrivendosi alla facoltà di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti all'Università di Genova. Oltre all'italiano, parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

Sin da bambina, Beatrice ha coltivato una grande passione per la danza, iniziando a studiare a soli 4 anni. Negli anni ha perfezionato vari stili, tra cui danza classica, moderna, contemporanea e heels dance. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto lo scorso anno, quando ha vinto il titolo di Miss Miluna Liguria, che le ha permesso di partecipare alle finali del concorso di Miss Italia.