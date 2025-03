Audio della mamma di Lorenzo Spolverato è il colpo di grazia di Striscia contro il televoto falsato del GF?

Striscia la notizia si è occupata di nuovo del televoto del Grande Fratello nella puntata di mercoledì 19 marzo. Il tg satirico è venuto in possesso di un vocale in cui la madre di Lorenzo Spolverato ringrazia il fandom degli Shailenzo per il sostegno.

Anche ieri sera, nella puntata di mercoledì 19 marzo, Striscia la notizia ha indagato sul televoto del Grande Fratello. Il programma di Antonio Ricci se ne sta occupando da qualche giorno, spiegando come il televoto del reality possa essere falsato.

I fandom del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Prima Valerio Staffelli aveva chiesto ad Alfonso Signorini cosa stesse succedendo al Grande Fratello, dove alcuni concorrenti si stavano distinguendo per il loro atteggiamento aggressivo, poi aveva confezionato un servizio in cui si mostrava il sottobosco dei fandom.

Il Dottor Marco Dianda, presentato come esperto web di dinamiche televisive, aveva spiegato che nelle chat e nei gruppi social si incitano gli utenti a creare più email, dunque account, con cui votare, andando così ad incidere in maniera massiccia sul risultato finale. Basti considerare che ogni account può dare un massimo di tre voti.

L'audio della madre di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato

Ieri sera invece, Dianda ha raccontato di aver ricevuto la testimonianza di una donna che faceva parte del fandom degli Shailenzo (la coppia composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato); la donna gli ha detto che nel gruppo Telegram di cui faceva parte "è apparsa una nota vocale, era della mamma di Lorenzo". In questo vocale, trasmesso da Striscia, la madre di Lorenzo Spolverato ringraziava il fandom per il sostegno dato a Lorenzo, a Shaila e alla sua famiglia. Dichiarava che non avrebbe mai abbandonato suo figlio né Shaila Gatta e proseguiva: "Sti due ragazzi continuano a mangiare mer** sia all'interno dei gruppi...ovviamente non nostri. Meritano tutti e due la finale".

Il collegamento tra fandom e famiglie

La locandina di Striscia la notizia

A questo punto, Valerio Staffelli ha ipotizzato un collegamento tra i fandom e le famiglie dei concorrenti del Grande Fratello; Diandra ha allora replicato che si aprirebbe uno scenario "per cui i parenti dei concorrenti sono in qualche modo collegati a questi fandom, magari tramite gli amministratori".

Quindi, ovviamente, queste persone potrebbero così spingere le operazioni di voto non corrette a favore del proprio caro. Diandra ha chiosato: "Influenzano il voto e falsano anche i risultati. Potrebbe derivarne un vincitore che non è voluto a furor di popolo ma solo dai fandom".

Il regolamento del Grande Fratello

Staffelli non manca di sottolineare che nel regolamento del Grande Fratello c'è scritto: "Nel caso in cui venisse riscontrata un'anomalia nella modalità di espressione dei voti e/o di accesso al servizio, RTI potrà sospendere, annullare, non computare i relativi voti, riservandosi eventuali azioni a sua tutela".

Infine, è stato sottolineato nuovamente l'aspetto tossico di questi fandom, i quali minacciano e su X segnalano in massa profili sgraditi con l'obiettivo di farli chiudere.