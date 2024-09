Grande Fratello 2024: Eleonora Cecere è la prima concorrente a perdere le staffe e sentirsi male

Nella Casa più spiata d'Italia iniziano a sorgere i primi problemi di convivenza e, come nelle precedenti edizioni, una delle principali cause dei litigi è il disordine di alcuni concorrenti.

La nuova edizione del Grande Fratello, iniziato il 16 settembre, ha già visto emergere i primi conflitti tra i partecipanti. La prima concorrente ad andare in escandescenze è stata Eleonora Cecere, una delle tre 'ragazze terribili' di Non è la Rai. La tensione è nata a causa del disordine in casa, una situazione che ha spinto la showgirl a manifestare apertamente il suo malcontento.

Eleonora Cecere furiosa per il disordine in casa

Le telecamere di Mediaset Extra, fino a quel momento focalizzate su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due gieffini che hanno attirato l'attenzione del pubblico per il loro avvicinamento, sono state distolte dallo sfogo di Eleonora Cecere. La gieffina si è lamentata del comportamento di alcuni coinquilini, che non avevano riposto correttamente gli oggetti utilizzati.

"Quando si usano le cose, perché non si rimettono al loro posto? Lasciare tutto in giro è una cosa che non tollero, nemmeno a casa mia, figuriamoci qui!", ha sentenziato la showgirl. Sentendosi indirettamente chiamata in causa, Shaila Gatta ha subito replicato: "Io l'aspirapolvere l'ho presa, ma poi l'ho passata all'altra ragazza di Non è la Rai, anche se non ricordo il suo nome".

Enzo Paolo Turchi è un concorrente del Grande Fratello 2024

Poche ore dopo l'episodio, Eleonora Cecere ha iniziato a sentirsi poco bene. Si è isolata in bagno per un po', e una volta uscita ha confidato ai suoi compagni di accusare forti dolori alla pancia. Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, molto preoccupate, le hanno consigliato di andare in confessionale per chiedere aiuto e, eventualmente, contattare il marito.

Enzo Paolo Turchi ha ipotizzato che il malessere di Eleonora potesse essere causato da un eccessivo consumo di verdure, come zucchine e carote, che "fermentano molto". Eleonora è ricomparsa su Mediaset Extra alle due di notte, rassicurando i coinquilini: "Mi sento meglio, ma il gonfiore alla pancia c'è ancora," ha precisato.