Streets of Rage: il videogioco Sega diventa un film scritto da Derek Kolstad, l'autore di John Wick

Deadline ha confermato la recente acquisizione, da parte di Lionsgate, dei diritti per un adattamento cinematografico di Streets of Rage. Il celebre videogioco di casa Sega si prepara ad approdare sul grande schermo attraverso la penna di Derek Kolstad, creatore e sceneggiatore del franchise di John Wick.

Per chi non lo ricordasse Streets of Rage è stato uno dei più grandi successi dello studio nipponico negli anni '90, con la pubblicazione dei suoi primi 3 capitoli fino al '94, seguiti dal quarto nel 2020. Il grande successo del brand non può che incuriosire parlando di questo nuovo progetto verso una dimensione del tutto inedita.

Alla sua guida, per Lionsgate, troviamo Brady Fujikawa e Jon Humphrey, affiancati da Shuji Utsumi e Nakahara come supervisori per Sega, Johnson come supervisore per dj2 Entertainment e Shaw per Escape Artists.

Parlando delle nuove possibilità di Streets of Rage il suo sceneggiatore ha detto che: "Quando Dmitri ha menzionato per la prima volta l'idea di creare un film di Streets of Rage, sono andato subito fuori di testa. Lavorare con Sega? Il me stesso di 10 anni sta ancora sorridendo".

John Wick 4 e 5 non saranno scritti da Derek Kolstad

"Il gioco ha un mondo e una narrazione ricchi e siamo entusiasti di lavorarci con Derek per dargli vita", ha detto invece Erin Westerman, il presidente della produzione presso Lionsgate. Per adesso non sappiamo molto altro riguardo ai lavori sul film, restando in attesa di nuove dichiarazioni.