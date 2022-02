Gerard Butler star di Just Watch Me, film scritto da Derek Kolstad, creatore di John Wick

L'attore Gerard Butler sarà il protagonista del thriller Just Watch Me, un progetto tratto dal romanzo di Jeff Lindsay, creatore di Dexter, e prodotto dall'ideatore di John Wick.

Gerard Butler sarà il protagonista del thriller Just Watch Me, scritto dal creatore di John Wick Derek Kolstand e tratto dal romanzo di Jeff Lindsay, il creatore di Dexter.

Il libro è il primo della storia dedicata al personaggio di Riley Wolfe ed è quindi probabile l'intenzione di gettare le basi per un franchise cinematografico.

Just Watch Me racconta la storia di Wolfe, il ruolo è stato affidato a Gerard Butler, ovvero un ladro abile e un esperto in travestimento che deruba solo l'0.1% della popolazione, ovvero chi è realmente benestante e senza alcun problema economico. Questo "cattivo" unisce poi le forze con Monique, una falsaria, e a un team di ladri esperti per compiere un furto storico.

Gerard Butler, oltre a recitare nel film, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto.

Derek Kolstad ha sottolineato: "Essendo un amico e un fan di Jeff Lindsay, sono entusiasta nel poter portare Just Watch Me sul grande schermo. Non vedo l'ora di vedere Gerard Butler portare in vita il personaggio di Riley Wolfe con l'incredibile team di Dylan Russell, Scott Steindorff, Alan Siegel, Raven e Sculptor Media".

L'attore, nelle prossime settimane, sarà impegnato anche nelle riprese di Den of Thieves 2: Pantera, il sequel del film Nella tana dei lupi.