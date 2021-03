Hellsing: Derek Kolstad, autore di John Wick, adatterà il manga in un film

Derek Kolstad, già autore di John Wick, adatterà per il grande schermo Hellsing, il manga giapponese di Kouta Hirano.

Hellsing, il manga giapponese, diventerà un film scritto da Derek Kolstad, già autore di John Wick, che verrà prodotto da Amazon Studios. L'opera originale è stata scritta e illustrata da Kouta Hirano e pubblicata da Shōnen Gahōsha.

Derek Kolstad ha dichiarato: "Fin da quando mio fratello mi ha fatto conoscere il manga Hellsing e l'anime alcuni anni fa, sono stato ossessionato dall'idea di adattarlo in un film. E quando Mike Callaghan e il suo team sono riusciti a ottenere i diritti e ci hanno permesso di collaborare con Brian Kavanagh-Jones e Amazon è stato un sogno che diventa realtà".

Tra le pagine si racconta la storia di Dracula in versione Alucard, un agente speciale legato alla The Hellsing Organization, sotto il controllo di Integra Hellsing, la bisnipote di Abraham Van Hellsing, per aiutarli nella loro missione di proteggere l'Inghilterra e il mondo dai vampiri, dalle creature e dalle minacce sovrannaturali. Il manga si concentra anche sul nuovo arrivo tra le fila di Hellsing, un'ex poliziotta chiamata Seras Victoria.

Callaghan ha dichiarato: "Ho sempre amato le storie di vampiri, specialmente quando un creatore è in grado di avere un approccio personale al genere, quindi quando Derek mi ha fatto conoscere Alucard e l'Organizzazione Hellsing, sapevo che avevamo qualcosa di davvero speciale in quella tradizione". Il produttore Brian Kavanaugh-Jones ha aggiunto: "Derek è un autore eccezionale e siamo così entusiasti nel collaborare con lui in quello che fa nel migliore dei modi: costruire una mitologia ricca di personaggi iconici".