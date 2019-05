Stranger Things: Six, in arrivo il fumetto prequel della serie

Stranger Things, la serie Netflix che tornerà a luglio con gli episodi inediti della terza stagione, ha ora una storia prequel a fumetti di cui online è stato condiviso il trailer.

Tra le pagine si scopriranno alcuni nuovi dettagli dei bambini cresciuti nel laboratorio dove ha vissuto anche Eleven, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, grazie alla storia di un'altra ragazza dotata di poteri.

Stranger Things: Six propone un racconto ambientato prima degli eventi della prima stagione dello show creato dai fratelli Duffer. La protagonista è Francine, una giovane dotata di poteri psichici che viene seguita dal Dottor Brenner. La ragazza può vedere il futuro e la miniserie a fumetti proverà a capire in che modo le sue capacità potranno avere un ruolo in quanto sta per accadere a Hawkins, Indiana.

Il progetto edito da Dark Horse Comics, ovviamente, fa emergere alcune domande, in particolare riguardante il destino di Francine, personaggio che potrebbe forse apparire anche sul piccolo schermo.

Il fumetto è stato scritto da Jody Houser, già firma del racconto in cui si seguiva quanto accaduto a Will nel periodo trascorso nel Sottosopra. Le illustrazioni saranno curate da Edgar Salazar e il primo numero sarà disponibile da domani nelle librerie americane e nei negozi online.

Ecco il video:

Stranger Things: sette motivi per innamorarsi del fenomeno televisivo targato Netflix