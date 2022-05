Stranger Things, quali sono i 10 scontri più epici della serie Netflix? Scopriamolo in questo video

Stranger Things è tante cose, ma l'azione è sicuramente una caratteristica fondamentale della serie Netflix, per cui eccovi una bella To 10 degli scontri più epici dello show Netflix.

Stranger Things sta per tornare, ma vi siete mai chiesti quali sono gli scontri più epici visti finora nella serie Netflix? Questo video ci mostra la Top 10 delle battaglie verificatesi a Hawkins e dintorni secondo la piattaforma streaming.

L'attesa per i nuovi episodi di Stranger Things continua, anche se ormai manca davvero poco al ritorno di Eleven, Mike, Will e gli altri protagonisti della popolare serie tv nata dalla fantasia dei Fratelli Duffer.

E mentre ci chiediamo cos'è che vedremo esattamente nella quarta stagione, Netflix ci ripropone quelli che per il servizio streaming sono i 10 incontri più epici visti finora nello show.

In questo video, infatti, ripercorriamo quanto avvenuto nelle stagioni precedenti, tra battaglie con creature del sottosopra e scazzottate più "umane", ma di certo non meno d'effetto, e ci facciamo venire anche un po' nostalgia di ciò che è stato (che dite, ce la facciamo a fare una maratona di tutte le stagioni disponibili prima del 27 maggio?).

E, ovviamente, diamo anche inizio al dibattito: quali sono stati per voi gli scontri più epici di Stranger Things? Pensateci su, perché tra poche settimane se ne andranno ad aggiungere altri, e poi sarà ancora più difficile decidere...

La prima parte di Stranger Things 4 arriverà il 27 maggio su Netflix, seguita dalla seconda, che però debutterà il prossimo 1 luglio.