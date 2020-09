Stranger Things: Millie Bobby Brown ha rubato vestiti da un negozio finto sul set

Millie Bobby Brown ha ammesso di avere il vizio di rubare oggetti dai set dei film e delle serie tv che la vedono protagonista ed ha ricordato cosa ha rubato finora durante le riprese di Stranger Things, Enola Holmes e Intruders. Sul set di Stranger Things addirittura avrebbe rubato in un negozio... finto, cioè allestito appositamente per la serie.

Stranger Things: Millie Bobby Brown e Sadie Sink in una scena della terza stagione

In una delle interviste fatte per promuovere Enola Holmes, film che la vede protagonista e che è disponibile da ieri su Netflix, Millie Bobby Brown ha raccontato di aver rubato diversi oggetti sui set nel corso degli anni ed ha richiamato alla mente un aneddoto molto curioso che risale alle riprese della terza stagione di Stranger Things, serie tv che le ha donato la fama internazionale. Durante un suo intervento a BBC Radio, la giovane attrice britannica stava parlando dei fantastici oggetti di scena in cui le è capitato di imbattersi durante le sue esperienze professionali. Millie Bobby Brown ha quindi ricordato di aver rubato alcune cose da un falso negozio allestito sul set dell'opera diretta dai fratelli Duffer.

I fan di Stranger Things ricorderanno bene il momento in cui, durante la terza stagione della serie originale Netflix, Eleven e Max fanno shopping in un centro commerciale e Max porta la sua amica in un negozio Gap. Millie dice che in quell'occasione ha preso una maglietta e dei jeans dal negozio e si è sentita male anche se sapeva che il negozio non era reale. "Era sicuramente un negozio allestito solo per il set, ma ho preso dei jeans di velluto a coste e una maglietta rossa e blu a strisce", ha detto.

Ma non finisce qui. Come riportato da Seventeen.com, durante l'intervista l'interprete di Godzilla II - King of the Monsters ha ammesso di aver rubato anche altri oggetti dai set dei progetti ai quali ha lavorato. Ha ricordato, ad esempio, di aver preso anche un accendino dal set di Intruders, quando aveva solo nove anni, ed un corsetto dal suo ultimo film Enola Holmes. Dal set del film Netflix ha inoltre preso una cosa che però non ha svelato, parlando di una "sorpresa". In realtà ha detto che questa cosa, che ha chiamato Dash, le è stata regalata. Cosa (o chi?) sia esattamente Dash non si sa ma Millie Bobby Brown ha sottolineato che è "qualcosa che ama", per cui potrebbe anche trattarsi di un animale domestico. Di seguito, la sua intervista completa:

Ricordiamo che Enola Holmes è stato diretto da Harry Bradbeer e racconta le indagini della sorella minore di Sherlock Holmes, interpretato in questo caso da Henry Cavill. Il cast del film comprende anche Sam Claflin per il ruolo di Mycroft Holmes e Helena Bonham Carter che vediamo nei panni di Eudoria Holmes, la madre dei tre fratelli.