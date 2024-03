Stranger Things, Millie Bobby Brown:'Non ho ancora letto il copione, ma so cosa accadrà a Undici'

Permane un alone di mistero intorno all'ultima stagione di Stranger Things e pare che anche il cast della serie ne sia ancora all'oscuro. Millie Bobby Brown, protagonista su Netflix con il nuovo action fantastico Damsel, ha confessato di non aver letto il copione ma di conoscere il destino di Undici.

Stranger Things: una scena della terza stagione con Finn Wolfhard e Mollie Bobby Brown

"Bene, non ho letto la fine, so cosa succede al mio personaggio perché in qualche modo mi sono introdotta nella stanza degli sceneggiatori. Ho mandato un messaggio ai registi e ho chiesto 'Posso venire a fare una riunione con voi?' e poi sono andata c'era una lavagna". Brown non svela dettagli sul futuro di Undici ma ne è al corrente:"Ho visto il mio finale e ho pensato e ho pensato 'Oh', e poi me ne sono andata molto lentamente". Una reazione criptica che non permette ai fan di capire se sarà un finale positivo o negativo.

Addio a Hawkins

Così come Millie Bobby Brown, anche i fratelli Duffer mantengono il più stretto riserbo sulla quinta e ultima stagione della serie ma in un'intervista a SFX Magazine, Matt Duffer ha accennato alla fine dello show:"Sappiamo qual è la conclusione. È concepibile che cambi ma penso che sia improbabile perché è uno dei quei finali che semplicemente sembra, ed è sempre sembrato, giusto. Ha anche una sorta di inevitabilità".

La quinta e ultima stagione di Stranger Things riprenderà immediatamente dopo la fine della stagione 4, nella quale Undici e il gruppo della California torna finalmente a Hawkins dopo che Vecna ha scatenato tutta la furia del Sottosopra uccidendo Eddie Munson (Joseph Quinn) e lasciando Max (Sadie Sink) in coma. Anche se il gruppo è riuscito a ferire Vecna e a riportare in vita Max, il villain è ancora vivo e vegeto e porterà nuovamente caos e distruzione nella quinta stagione.

Il cast principale tornerà con Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, insieme a Finn Wolfhard, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, David Harbour e Winona Ryder. Jamie Campbell Bower tornerà nei panni del temibile Vecna. Al momento, l'ultima stagione di Stranger Things non ha ancora una data d'uscita.