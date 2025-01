Stranger Things, Joe Keery anticipa l'emozionante finale: "Un terzo della mia vita"

L'ultimo ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon è la star di Stranger Things Joe Keery, che si è soffermato sulla quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Duffer.

A dicembre si sono concluse le riprese di Stranger Things e ora i fan attendono con ansia di scoprire in che modo si chiuderanno le vicende a Hawkins di Undici e del suo gruppo di amici capitanato da Mike.

L'emozione di Joe Keery per la fine di Stranger Things

"È pazzesco" ammette Keery "È stato un anno lungo. Ma concludere tutto e affrontare l'attesa dopo aver lavorato a qualcosa per così tanto tempo... Insomma, [Stranger Things] è stato un terzo della mia vita".

L'interprete di Steve Harrington ha raccontato ciò che ha vissuto alla fine delle riprese:"È stato emozionante. Siamo arrivati all'ultimo giorno e in quel momento tutto è diventato reale, è stato come se l'emozione ci travolgesse in quell'ultimo giorno di riprese".

L'affetto per i colleghi di Stranger Things

Joe Keery ha riservato parole al miele anche per i suoi amici e colleghi di set:"Ho aspettato che anche gli altri membri del cast terminassero le riprese, ed è stato semplicemente emozionante e meraviglioso".

L'attore prova del sincero affetto per i suoi compagni di avventura nella serie Netflix:"Quelle persone, per quanto mi riguarda, sono una famiglia per la vita". Nelle scorse settimane anche Finn Wolfhard e Noah Schnapp hanno esternato la propria emozione per la conclusione definitiva della produzione.

Stranger Things 5 dovrebbe debuttare nel mese di ottobre e concludersi con gli ultimi episodi in streaming nel mese di novembre.