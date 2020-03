Stranger Things, Grace & Frankie e film originali: Netflix blocca le riprese a causa del Coronavirus

Netflix ha deciso di bloccare le riprese di tutti i suoi film originali e delle serie che si stavano svolgendo negli Stati Uniti e in Canada a causa del Coronavirus.

La decisione coinvolge show molto amati come Stranger Things e Grace and Frankie e Netflix, almeno fino a questo momento non è entrato nei dettagli della sua decisione.

Il comunicato relativo alla scelta spiega che la pausa durerà almeno due settimane e si è deciso di procedere con lo stop del lavoro sul set: "in base alle restrizioni annunciate dal governo e come precauzione per quanto riguarda la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte".

Nel cast della quarta stagione di Stranger Things ci sono David Haarbour, Winona Ryder, Natalia Dyer, Maya Hawke, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson e Cara Buono.

Al momento non sappiamo quando la quarta stagione di Stranger Things approderà su Netflix né se ci saranno ulteriori future stagioni o se la serie si fermerà qui. Nell'attesa, vi consigliamo 36 serie TV da vedere su Netflix.