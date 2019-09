Stranger Things: Gaten Matarazzo ottiene la patente, tra l'invidia dei suoi giovani colleghi

Gaten Matarazzo, interprete di Dustin in Stranger Things, ha ottenuto la patente e i suoi colleghi hanno colto l'occasione per fargli i complimenti e ammettere la propria invidia.

Stranger Things li mostra alle prese con creature sovrannaturali e cospirazioni, ma nella vita reale i protagonisti stanno affrontando situazioni ben più normali come ottenere la patente, una tappa importante verso l'indipendenza e l'età adulta.

Gaten Matarazzo, interprete di Dustin Henderson, ha compiuto 17 anni e la giovane star ha celebrato condividendo felice una foto in cui ha in mano l'ambita patente. L'attore ha ricevuto così i complimenti e i commenti dei suoi colleghi sul set di Stranger Things.

Joe Keery, che nello show Netflix creato dai fratelli Duffer interpreta Steve Harrington, ha festeggiato scrivendo: "Sì, il mio ragazzo!".

Millie Bobby Brown si è accodata ai festeggiamenti come ha fatto Priah Ferguson, che sul piccolo shcermo ha il ruolo di Erica Sinclair, mentre Noah Schnapp ha ammesso di essere un po' invidioso sottolineando che Dustin è davvero fortunato.

Matarazzo a livello anagrafico viene comunque superato da Caleb McLaughlin e Sadie Sink, interpreti di Lucas e Max, che celebreranno il loro diciottesimo compleanno rispettivamente a ottobre e ad aprile. Schnapp, conosciuto per il ruolo di Will, è il più giovane del gruppo arrivando a quota 15 anni a ottobre, mentre Millie Bobby Brown sta per diventare una sedicenne e Finn Wolfhard a dicembre celebrerà il suo diciassettesimo compleanno.

Stranger Things, per ora, non ha ancora ottenuto il rinnovo ufficiale per una quarta stagione, ma il cliffhanger con cui si è interrotto il racconto fa presupporre una continuazione della storia.

Stranger Things 3: I 5 cambiamenti più sorprendenti dei personaggi