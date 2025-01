Stranger Things, i fratelli Duffer: "La quinta stagione? Come otto blockbuster"

Nel corso dell'evento in anteprima globale organizzato da Netflix, Matt e Ross Duffer sono saliti sul palco per mostrare un teaser del backstage di Stranger Things.

Il duo ha spiegato ai presenti cosa dovranno aspettarsi dall'ultima stagione e hanno confermato che sono in fase di sviluppo diversi spin-off legati al franchise.

Stranger Things 5 come otto blockbuster

"Abbiamo trascorso un anno intero a girare questa stagione" hanno spiegato i fratelli Duffer "Alla fine, abbiamo accumulato oltre 650 ore di girato. Inutile dirlo, questa è la nostra stagione più ambiziosa di sempre. È come se avessimo girato 8 blockbuster. È davvero folle".

Gaten Matarazzo e Shawn Levy sul set di Stranger Things 5

Ross Duffer sottolinea come, seppur ambiziosa, la stagione finale mantenga comunque una dimensione familiare:"È la più grande mai realizzata ma tutti torneranno insieme a Hawkins e interagiranno come nella prima stagione".

Il futuro di Stranger Things

La stagione 5 non sarà comunque un addio al franchise. Matt Duffer ribadisce che ci sono ancora molte storie da raccontare, tra cui Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo teatrale prequel in scena nel West End di Londra.

"Per noi è fondamentale che qualsiasi progetto con il nome Stranger Things sia di altissima qualità, non ripetitivo, che abbia un motivo per esistere e segua una sua strada originale. E soprattutto" conferma Matt Duffer "dev'essere qualcosa di incredibile o almeno, noi dobbiamo pensare che lo sia. E ci sono molte cose che consideriamo incredibili in cantiere".

David Harbour sul set di Stranger Things 5

I fratelli Duffer torneranno a lavorare con Netflix per le serie The Boroughs e Something Very Bad Is Going to Happen.