Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer svelano nuovi progetti per Netflix: "Sono i partner migliori"

Netflix ha annunciato una serie di nuovi progetti che riguarderanno il colosso dello streaming nel prossimo futuro. Tra le varie produzioni che prenderanno il via prossimamente spiccano anche due nuove creature dei fratelli Duffer, ideatori di Stranger Things.

Matt e Ross Duffer hanno confermato di essere in procinto di tornare a lavorare con Netflix, dopo la proficua collaborazione degli ultimi anni con la serie che mescola horror, dramma e fantascienza e che tornerà nel 2025 con la quinta e ultima stagione.

Svelati i titoli dei due progetti per Netflix

Nel corso dell'evento, i Duffer hanno accennato ai due lavori sui quali si concentreranno, sottolineando il legame con Netflix:"Saremo sempre parte della famiglia Netflix, che è stata la nostra casa negli ultimi 10 anni".

Maya Hawke, Joe Keery, Finn Wolfhard e Charlie Heaton in una scena di Stranger Things 5

La vena creativa dei Duffer trova nel mondo Netflix un contesto parecchio stimolante:"Non potremmo chiedere di avere partner migliori. Se, come noi, si vogliono raccontare storie originali, questo è il posto in cui essere". I due nuovi progetti dei quali saranno produttori esecutivi s'intitolano The Boroughs e Something Very Bad is Going to Happen.

Strangert Things sta per tornare con la stagione finale

Dopo la fine delle riprese della quinta stagione a dicembre, Stranger Things chiuderà i battenti nel 2025 con gli ultimi episodi che regaleranno ai fan la conclusione delle vicende di Undici e dei suoi amici a Hawkins.

Nella quinta e ultima stagione di Stranger Things tornerà il gruppo storico del cast composto da Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke, Charlie Heaton, David Harbour e Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers.