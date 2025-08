Stranger Things, Finn Wolfhard anticipa lo spin-off: "Potrebbe essere come Twin Peaks ma nel Sottosopra"

In una recente intervista, Finn Wolfhard ha svelato alcuni dettagli sorprendenti sullo spin-off di Stranger Things, che lui stesso aveva previsto ormai diversi anni fa.

L'uscita della quinta e ultima stagione della serie è ormai imminente e non è sorprendente che Netflix stia veramente valutando degli spin-off. Nel 2022, i fratelli Duffer avevano anticipato di avere un'idea e Finn Wolfhard l'aveva già intuita.

Il primo spin-off di Stranger Things spiegato da Finn Wolfhard

Intervistato da Variety, Finn Wolfhard ha condiviso alcuni dettagli sul concept che a suo dire i fratelli Duffer stavano valutando: "Una cosa tipo Twin Peaks di David Lynch. Una sorta di antologia, con toni diversi ma nello stesso universo, o comunque in un universo simile. Penso sia ambientato in posti differenti, ma tutto legato dalla mitologia del Sottosopra" ha anticipato Wolfhard.

Finn Wolfhard e altri membri del cast di Stranger Things 4

L'interprete di Mike Wheeler ha spiegato: "Non si parla nemmeno di Hawkins. Nessun accenno ai nostri personaggi. Stavano sperimentando delle idee nel caso Netflix le volesse. Sono sicuro che le vorrà, e sono sicuro che succederà, ma per ora non c'è nulla di ufficiale. Secondo me, il modo più figo, il modo in cui lo farei io, è che ci siano laboratori ovunque. Se ce n'era uno a Hawkins, ce n'è uno in Russia. Dove potrebbero essercene altri?"

Lo spin-off animato di Stranger Things

L'idea anticipata da Finn Wolfhard che avrebbero avuto i Duffer potrebbe anche essere stata, in parte, inglobata nell'unico spin-off sinora approvato ufficialmente, la serie animata Stranger Things: Tales From '85.

I fratelli Duffer l'hanno descritta come uno Stranger Things animato nello stile dei cartoni del sabato mattina che amavamo da bambini. Difficile dirlo, visto che la serie animata includerà i personaggi già conosciuti. La prima parte della stagione 5 di Stranger Things debutterà il prossimo 26 novembre.