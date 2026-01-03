Finn Wolfhard, dopo l'addio a Stranger Things: "Nel 2026 mi dedicherò di più alla musica"

L'interprete di Mike nel progetto dei fratelli Duffer ha svelato quali sono i suoi progetti ora che la serie Netflix si è conclusa dopo cinque stagioni.

La serie Stranger Things si è conclusa dopo cinque stagioni e Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha ora parlato dei suoi progetti per il futuro.

La giovane star, intervistata da Esquire, ha ammesso che i fan potrebbero vederlo maggiormente impegnato in un altro settore artistico.

I progetti di Fin Wolfhard per il 2026

Parlando di ciò che lo attende dopo aver detto addio a Hawkins, Finn Wolfhard ha rivelato che vuole concentrarsi sulla sua passione per la musica e dedicarsi alla sua band, The Aubreys.

La star del piccolo schermo ha sottolineato: "Voglio decisamente continuare a recitare e impegnarmi in quel settore, ma solo se è qualcosa di cui sono realmente innamorato".

Stranger Things: un'immagine di Finn Wolfhard nell'episodio finale

Tra i suoi prossimi progetti c'è la commedia Crash Land, scritta e diretta da Dempsey Bryk, e le riprese si sono già concluse.

Il protagonista di Stranger Things ha proseguito: "A parte quello, probabilmente sarò un po' impegnato in tour con la mia band nel 2026 e pubblicheremo un altro album. Ho un po' di musica che ho scritto nel corso degli ultimi due anni e che voglio incidere. Quindi lascio la porta aperta a varie possibilità".

Il gruppo The Aubreys ha debuttato con il primo EP, Soda & Pie, nel marzo 2020, mentre nel 2021 è arrivato l'album, Karaoke Alone.

Nel giugno 2025 Finn ha invece presentato il suo album che segna il debutto come solista, Happy Birthday.

L'addio a Stranger Things

Finn, recentemente, ha ammesso che temeva l'epilogo della storia di Stranger Things, di cui potete leggere la nostra recensione, avendo in particolare paura della reazione dei tanti fan. In un'intervista rilasciata alla rivista Time, Wolfhard ha dichiarato:"Penso che tutti fossero piuttosto preoccupati, onestamente. Il modo in cui l'ultima stagione de Il trono di spade è stata fatta ci ha fatto dire 'Speriamo che non succeda mai una cosa del genere'. Ma poi abbiamo letto le sceneggiature. Sapevamo che era qualcosa di speciale".