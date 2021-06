Stranger Things, David Harbour: "La serie avrà un finale definitivo"

La star David Harbour, interprete del capo della polizia Jim hopper, garantisce che a un certo punto la serie Netflix Stranger Things avrà un finale definitivo.

Stranger Things: David Harbour in una foto della serie

In una nuova intervista con Collider, David Harbour ha parlato della quarta stagione della serie, attualmente in post-produzione, paragonandola alle precedenti stagioni:

"Sarà la più imponente, questa è la prima cosa che il pubblico noterà. Anche considerando che non siamo più in Hawkins. Noi, a livello locale, siamo più grandi. Stiamo introducendo nuove cose, ma ci stiamo anche focalizzando in una certa direzione per far sì che a un certo punto la serie abbia un finale chiaro, pulito, specifico e definito, di cui non posso davvero parlare".

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio di Jim Hopper, era intrappolato in una prigione russa; nel frattempo, Joyce Byers (Winona Ryder) si era trasferita con la sua famiglia e Undici (Millie Bobby Brown) lontano dalla piccola città di Hawkins, nell'Indiana. La stagione 4 sarà la prima in cui la maggior parte dell'azione si svolge al di fuori di Hawkins.

Stranger Things: un momento della prima stagione della serie

Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things, hanno precedentemente affermato che pensavano che lo show potesse durare un totale di quattro stagioni. Ma la loro idea è cambiata dopo l'accoglienza riservata alla serie Netflix e in un'intervista la scorsa estate con The Hollywood Reporter, Ross ha promesso che "la quarta stagione non sarà la fine. Sappiamo qual è la fine e sappiamo quando lo sarà. L'emergenza ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cosa è meglio per lo spettacolo. Iniziare a ragionare sulla fine ci ha dato un'idea migliore di quanto tempo abbiamo bisogno per raccontare quella storia. Se inizialmente pensavano che sarebbe durata quattro stagioni, è logico che la situazione potrebbe concludersi nella quinta stagione - o forse potrebbe anche finire con un film che tocca le questioni rimaste in sospeso.

Stranger Things 4 non ha ancora una data di uscita, ma sembra che non arriverà fino al 2022. Le prime tre stagioni sono disponibili su Netflix.